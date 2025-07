ATP Washington: Musetti guida il poker azzurro, Arnaldi parte in salita, Fritz testa di serie n. 1

Con la stagione sull’erba ormai archiviata, il circuito ATP si trasferisce sul cemento nordamericano, in una lunga volata estiva che culminerà con lo US Open in quel di Flushing Meadows. Prima fermata Washington, dove il Mubadala Citi DC Open (21–27 luglio) apre ufficialmente la corsa verso lo Slam statunitense. L’evento, l’unico torneo combined della categoria 500 (ATP e WTA insieme), torna ad animare il William H.G. FitzGerald Tennis Center nel cuore del Rock Creek Park, riconfermandosi tra gli appuntamenti più longevi del tour.

Nel tabellone maschile spicca una folta delegazione azzurra. Quattro gli italiani al via, tre dei quali tra le teste di serie, e tutti con ambizioni concrete. Lorenzo Musetti, numero 7 del mondo e seconda testa di serie del seeding, sarà per la prima volta ai nastri di partenza del torneo. Forte di una solida prima parte di stagione, l’azzurro esordirà direttamente al secondo turno contro Cameron Norrie, reduce da un buon Wimbledon (dove si è fermato ai quarti), o contro un giocatore proveniente dalle qualificazioni.

Ritorno a Washington invece per Flavio Cobolli, n.19 ATP e nono favorito del tabellone. Proprio qui, lo scorso anno, il romano centrò la sua prima finale ATP. Ora, con uno status e un ranking completamente diversi, aprirà il suo percorso contro il vincente tra il mancino giapponese Yoshihito Nishioka e Jenson Brooksby, ex enfant prodige del tennis americano rientrato in tabellone con ranking protetto.

Percorso più insidioso invece per Matteo Arnaldi, l’unico tra gli italiani non compreso tra le teste di serie. Il ligure affronterà al primo turno il tedesco Daniel Altmaier, n.61 del ranking e avversario mai incontrato prima a livello ATP. In caso di vittoria, ad attenderlo ci sarebbe un derby tutto italiano con Lorenzo Sonego, n.40 del mondo e sedicesima testa di serie. Il torinese, collocato nella parte bassa del tabellone, si trova nello spicchio presidiato da Taylor Fritz, prima testa di serie e semifinalista dell’edizione 2023.

Proprio Fritz rischia un avvio non banale: il suo potenziale avversario d’esordio è il francese Giovanni Mpetshi Perricard, che affronterà al primo turno Aleksandar Vukic. Mpetshi Perricard è reduce da un buona prestazione a Wimbledon, dove pur uscendo al primo turno ha piazzato 37 ace e il servizio più veloce nella storia del torneo (246 km/h) contro lo stesso Fritz, portandosi avanti di due set prima di cedere alla distanza.

Oltre a Fritz, la concorrenza è agguerrita anche tra le altre teste di serie. Il danese Holger Rune (n.3) è nella parte alta del tabellone e potrebbe incrociare l’americano Alex Michelsen (13) al terzo turno. Più in basso, Ben Shelton (n.4) e Frances Tiafoe (n.5) sembrano destinati a un attesissimo scontro nei quarti, in un duello tutto a stelle e strisce che promette spettacolo.

Nel frattempo, Andrea Vavassori è a un passo dal tabellone principale: dopo aver superato il primo turno di qualificazione contro l’americano Alfredo Perez – ritiratosi sul punteggio di 7-5 1-0 – il doppista azzurro affronterà il kazako Beibit Zhukayev per un posto tra i 32 del main draw.

Con Musetti alla prima apparizione, Cobolli in cerca di conferme, Sonego pronto a battagliare e Arnaldi desideroso di rimettersi in corsa, Washington si apre sotto il segno del tricolore. E in un’estate che si avvicina ai fuochi d’artificio newyorkesi, ogni punto può fare la differenza.