BJK Cup Finals, le pre-convocazioni: Italia con Paolini, Bronzetti, Cocciaretto e Errani. Ci sono anche Pegula, Keys e Zheng

Sono state diramate le pre-convocazioni per le Finals di Billie Jean King Cup, al via a Shenzhen in programma tra il 16 e il 21 settembre. Per l’Italia, campione in carica della manifestazione, è prevista la presenza di Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Sara Errani, agli ordini della capitana Tathiana Garbin (che diramerà in seguito il nome della quinta convocata). Le azzurre esordiranno, con il peso del favore dei pronostici, contro le padrone di casa della Cina. Per la nazione del Drago l’incognita maggiore riguarda la condizione di Qinwen Zheng. La numero 6 del mondo è attualmente ferma ai box per un intervento al gomito destro che la terrà lontana dai campi per qualche settimana. Attualmente, però, figura ancora nella distinta delle partecipanti. La sfida per l’Italia nasconde svariate insidie, tra cui il tifo del pubblico che sarà, giocoforza, contro, anche senza la miglior giocatrice cinese.

Per ciò che concerne gli altri quarti di finale, la Spagna di Carla Suarez Navarro se la vedrà contro la rappresentativa ucraina. Da una parte Paula Badosa guiderà la spedizione iberica ed è ben evidente che buona parte della sorte di questo incrocio dipenderà dal suo stato di forma. La numero 10 del mondo, dopo il ritorno ad alti livelli della scorsa stagione, in questo 2025 sta faticando a trovare salute e condizione. Dall’altra parte, Elina Svitolina e Marta Kostyuk sono pronte a raccogliere la sfida e a condurre l’Ucraina verso la semifinale.

Grande attesa per la sfida tra Kazakistan e USA. Elena Rybakina e Yulia Putintseva sono chiamate all’impresa contro Jessica Pegula, Madison Keys e Emma Navarro.

A chiudere il programma delle migliori otto Giappone e Gran Bretagna. Presente tra le fila nipponiche Naomi Osaka che cercherà di sostenere le compagne contro la squadra di Emma Raducanu e Katie Boulter.

“Questa è una formazione di giocatrici incredibile e siamo entusiasti di vederle dare tutto per i loro Paesi a Shenzhen” ha detto Conchita Martinez, direttrice delle Finals di Billie Jean King Cup, felice di vedere, almeno in sede di pre-convocazioni, così tante top player al via. Qui un elenco di tutte le preconvocate, anche se si ricorda che ogni formazione potrà sostituire un massimo di quattro giocatrici – precedentemente convocate – fino alle 11.00 (ora locale dell’Evento) del giorno precedente l’inizio della competizione.

CINA

Zheng Qinwen

Wang Xinyu

Yuan Yue

Zhang Shuai

Jiang Xinyu

GRAN BRETAGNA

Katie Boulter

Sonay Kartal

Emma Raducanu

Jodie Burrage

ITALIA

Jasmine Paolini

Lucia Bronzetti

Elisabetta Cocciaretto

Sara Errani

GIAPPONE

Naomi Osaka

Moyuka Uchijima

Ena Shibahara

Eri Hozumi

Shuko Aoyama

KAZAKISTAN

Elena Rybakina

Yulia Putintseva

Zarina Diyas

Zhibek Kulambayeva

Anna Danilina

SPAGNA

Paula Badosa

Jessica Bouzas Maneiro

Cristina Bucsa

Aliona Bolsova

UCRAINA

Elina Svitolina

Marta Kostyuk

Yuliia Starodubtseva

Lyudmyla Kichenok

Nadiia Kichenok

STATI UNITI

Jessica Pegula

Madison Keys

Emma Navarro

Hailey Baptiste

Taylor Townsend