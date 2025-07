Italiani in campo lunedì 21 luglio: Arnaldi, Zeppieri, Cocciaretto, Stefanini. A che ora e dove vederli

Con il tramonto della stagione su erba e con ancora negli occhi il trionfo azzurro nel luogo sacro del tennis mondiale, il circuito professionistico imbocca il bivio di metà luglio, che non chiameremo il mese della diaspora (cit.) ma che comunque ci va vicino: da un lato, la lunga strada che porta allo US Open passando per il cemento americano; dall’altro, le ultime curve sulla terra rossa europea prima di archiviarla del tutto, fino appunto a quel febbraio di diaspora nel tennis. In questo contesto di transizione si apre un lunedì denso di impegni per i colori azzurri, con cinque italiani pronti a scendere in campo tra Washington, Umago e Praga.

Arnaldi apre la campagna americana: debutto a Washington contro Altmaier

Tra i match da segnare col circoletto rosso, spicca l’esordio di Matteo Arnaldi nel prestigioso ATP 500 della capitale statunitense. L’azzurro di Sanremo, reduce da un’estate a fasi alterne, prova a rimettere in moto il motore sul cemento nordamericano affrontando Daniel Altmaier nel primo match di giornata sul Grandstand, in programma alle 17:00 italiane.

Un test da non sottovalutare contro un avversario dal tennis variegato e con una certa esperienza sul tour. In palio non solo il passaggio al secondo turno, ma anche un potenziale derby azzurro con Lorenzo Sonego, già presente nella parte alta del tabellone.

Umago: Zeppieri primo italiano sul rosso croato

Mentre negli Stati Uniti si gioca sul rapido outdoor, in Croazia si resta ancorati alla tradizione della terra rossa. Sul centrale del Goran Ivanisevic Stadium sarà Giulio Zeppieri ad alzare per primo la racchetta, opposto al qualificato di Taipei Chun-Hsin Tseng.

Il match è in programma alle 16:30, orario d’apertura del programma sull’ATP 250 di Umago. Per il mancino romano, si tratta di una buona occasione per dare continuità al discreto swing estivo sul rosso e provare a raccogliere punti preziosi in vista dell’ormai imminente cambio di superficie.

Cocciaretto e Stefanini si dividono i campi a Praga

Infine, capitolo WTA. Sul cemento di Praga, sede dello Sparta Prague Open (torneo di categoria 250), doppia presenza tricolore al femminile. Elisabetta Cocciaretto aprirà la giornata della sua nuova campagna sul duro affrontando la svizzera Viktorija Golubic. L’incontro è il terzo del programma sul Campo Centrale, con inizio fissato non prima delle 13:00 (le partite iniziano alle 11).

Poco distante, sul Campo 1, e in un orario praticamente analogo, sarà il turno di Lucrezia Stefanini, entrata in tabellone come lucky loser dopo aver fallito di poco la qualificazione. Per lei sfida alla bulgara Viktoriya Tomova, giocatrice esperta che ben conosce il circuito e i ritmi delle superfici rapide.

Il programma completo degli italiani oggi in campo: