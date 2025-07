ATP Kitzbuhel: Struff e Hanfmann in controllo, bene anche Cazaux e Seyboth Wild. Out Etcheverry

Si è chiuso il programma del primo turno all’ATP 250 di Kitzbühel. Nel torneo tirolese si sono disputati numerosi incontri, con diversi protagonisti già certi di un posto negli ottavi. Yannick Hanfmann ha esordito con una vittoria piuttosto netta contro il beniamino di casa Lukas Neumayer: il tedesco si è imposto 7-5 6-2, guadagnandosi un secondo turno decisamente impegnativo contro la testa di serie numero 2, Sebastian Baez.

Successo altrettanto agevole per Jan-Lennard Struff, che ha superato il padrone di casa Sebastian Ofner (6-4 6-2). Il prossimo ostacolo per il potente tedesco sarà lo spagnolo Pedro Martinez, terza forza del seeding. Prova di tenacia per il francese Arthur Cazaux (n. 100 del mondo), che ha avuto la meglio sul peruviano Ignacio Buse in tre set (6-3 3-6 7-5). Il transalpino se la vedrà ora con l’argentino Francisco Comesana.

In evidenza anche l’austriaco Filip Misolic. Il giocatore di Graz ha superato in tre set una delle teste di serie del torneo, l’argentino Tomas Martin Etcheverry: 7-5 5-7 6-3 il punteggio al termine di un incontro lottato. Avanzano anche Botic van de Zandschulp e Thiago Agustin Tirante. L’olandese ha superato il cileno Nicolas Jarry per 6-4 4-6 6-3, mentre l’argentino ha lasciato appena quattro giochi al portoghese Jaime Faria (6-2 6-2). Infine, vittoria in due set anche per il tennista brasiliano Seyboth Wild, che ha superato il talentuoso rivale tedesco, Justin Engel, con il punteggio finale di 7-5 6-3.