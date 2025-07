ATP Toronto: ufficiale anche il forfait di Carlos Alcaraz

Dopo quasi 48 ore di tira e molla, indiscrezioni e mezze smentite, è arrivata la conferma ufficiale che nemmeno Carlos Alcaraz sarà ai nastri di partenza del National Bank Open presented by Rogers di Toronto la settimana prossima.

“Mi dispiace dover saltare il torneo – ha detto Alcaraz attraverso una nota rilasciata da Tennis Canada – ho fatto del mio meglio per essere pronto dal momento è che è uno dei miei eventi preferiti, ma arriva davvero troppo presto nel recupero post-Wimbledon. Faccio i miei migliori auguri al torneo e spero di poter tornare in Canada il prossimo anno“.

Naturalmente il prossimo anno il Masters 1000 ATP si disputerà a Montreal, non a Toronto, ma per rimanere sul breve periodo il torneo principe dell’estate canadese ha incassato la rinuncia di cinque dei primi sei giocatori del ranking, proprio nella stagione inaugurale della nuova formula a 12 giorni e 96 giocatori.

Forse è stata proprio questa nuova formula, e l’aggiustamento conseguente da fare nel calendario, ad aver propiziato tutte queste rinunce, come ipotizzato da Carlo Galati nel suo pezzo, ma rimane il fatto che si tratterà di un torneo decisamente mutilato.

Per quest’anno Alcaraz, che ha già saltato il Masters 1000 di Madrid, avrà uno zero non scartabile in classifica e perderà il 25% del bonus di fine anno, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 3-4 milioni di euro per un giocatore come lui che probabilmente terminerà la stagione al primo o al secondo posto.