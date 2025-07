Flavio Cobolli annuncia una nuova partnership con Renault

Nuova collaborazione per Flavio Cobolli, che avrà al suo fianco Renault. Come annunciato dallo stesso tennista sul suo profilo Instagram, attraverso il video di rito, la casa automobilistica francese lo accompagnerà in un viaggio che riparte questa settimana dal suo nuovo best ranking, la 18esima posizione in classifica. In particolare Flavio sarà testimonial della Renault 5 E-Tech, la city car totalmente elettrica premiata come macchina dell’anno nel 2025. Una partnership in nome dell’energia, dello stile e della performance.

Per Cobolli sono stati mesi di grande crescita. Dapprima il primo titolo ATP a Bucarest, poi il trionfo a Amburgo e i quarti di finale a Wimbledon, dove a lungo ha tenuto testa a Novak Djokovic.

Il prossimo appuntamento in agenda per Flavio è l’ATP 500 di Washington, dove si presenta da testa di serie numero 9. Esordirà contro il giapponese Nishioka e sarà chiamato a difendere i 330 punti guadagnati con la finale dello scorso anno.

Potrà essere l’occasione per dimostrare i progressi ottenuti anche su una superficie come il cemento. In questo senso, la Hopman Cup appena disputata ha dato segnali incoraggianti al tennista romano. E le ATP Finals non si prospetterebbero poi così irraggiungibili, se Cobolli dovesse continuare a macinare risultati. Classifica Race alla mano, con i 1610 già messi in conto, Torino per Flavio è attualmente distante 600 punti. La campagna sul duro sarà decisiva.