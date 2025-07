Ranking ATP: Sinner saldamente al n° 1, Edberg nel mirino. Cobolli al n.18, Darderi torna nei 50

Quella che si è appena conclusa è stata una settimana piuttosto soft da un punto di vista tennistico. Essendo quella successiva a Wimbledon 2025, molto big hanno preferito prendersi un po’ di riposo in vista dello swing sul cemento americano e, di fatto, nei 5 tornei 250 – 3 al maschile e 2 al femminile – sono stati pochi i top presenti e che hanno deciso di scendere comunque in campo. Per questo motivo il ranking non ha subito grandissime modifiche, anche se comunque qualche movimento importante c’è stato. In ogni caso, quel che è sicuro, è che Jannik Sinner ha raggiunto le 59 settimane da n° 1 del mondo, superando definitivamente Jim Courier e mettendo nel mirino Stefan Edberg (72).

Ranking ATP, Cobolli sale ancora

Detto di Jannik Sinner, alle sue spalle rimane ben distante, almeno per il momento, Carlos Alcaraz, che conserva ancora più di 2500 punti su Alexander Zverev, il quale pur non scendendo in campo in settimana ha perso 280 lunghezze. Fino alla 7^ piazza, quella di Lorenzo Musetti, non ci sono stati movimenti da segnalare, mentre appena dietro c’è stato uno scambio di posizioni tra Ben Shelton, ora n° 8, e Holger Rune, sceso al n° 9. Lo stesso vale a dirsi per Casper Ruud ed Alex de Minaur appena fuori dalla top 10, che si sono attestati rispettivamente al n° 12 e al n° 13.

Sei sono le posizioni perse da Arthur Fils, che difendeva i 500 punti di Amburgo ed è così uscito dalla top 20, anche perché è fermo da diverse settimane a questa parte. Questo fa sì che i sei giocatori dietro di lui, guadagnino tutti una piazza, compreso Flavio Cobolli (n° 18). Tra chi risale si segnalano Denis Shapovalov ed Alexander Bublik, vincitori a Los Cabos e Gstaad (n° 28 e n° 30), oltre ovviamente a Luciano Darderi, che torna ad essere 46 del mondo.

Il ranking ATP aggiornato

In tabella la top 20 del ranking ATP aggiornato al 21 luglio 2025

Posizione Giocatore Nazione Punti ATP Variazione 1 Jannik Sinner Italia 12030 2 Carlos Alcaraz Spagna 8600 3 Alexander Zverev Germania 6030 4 Taylor Fritz Stati Uniti 5035 5 Jack Draper Gran Bretagna 4650 6 Novak Djokovic Serbia 4130 7 Lorenzo Musetti Italia 3350 8 Ben Shelton Stati Uniti 3330 + 1 9 Holger Rune Danimarca 3250 – 1 10 Andrey Rublev Russia 3160 11 Frances Tiafoe Stati Uniti 2940 12 Casper Ruud Norvegia 2905 + 1 13 Alex de Minaur Australia 2885 – 1 14 Daniil Medvedev Russia 2630 15 Tommy Paul Stati Uniti 2620 + 1 16 Karen Khachanov Russia 2590 + 1 17 Jakub Mensik Repubblica Ceca 2446 + 1 18 Flavio Cobolli Italia 2360 + 1 19 Francisco Cerundolo Argentina 2285 + 1 20 Grigor Dimitrov Bulgaria 2155 + 1

La classifica ATP dei tennisti italiani

Di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli abbiamo già parlato, ma anche alle loro spalle, a livello di italiani, ci sono stati movimenti importanti. In primis Lorenzo Sonego, che è salito di altre 3 posizioni, portandosi al n° 37. Cade, invece, Matteo Berrettini, che doveva difendere il titolo a Gstaad e ha dato forfait perdendo dunque 6 posizioni (n° 42). Luciano Darderi, con il successo in finale allo Swedish Open 2025 di Bastad, è tornato a risalire il ranking (n° 46, + 9). Un + 10 lo mettono a referto anche Francesco Passaro e Matteo Gigante.

Posizione Giocatore Punti ATP Variazione 1 Jannik Sinner 12030 7 Lorenzo Musetti 3350 18 Flavio Cobolli 2360 + 1 37 Lorenzo Sonego 1321 +3 42 Matteo Berrettini 1225 -6 44 Matteo Arnaldi 1215 46 Luciano Darderi 1189 + 9 63 Mattia Bellucci 924 96 Luca Nardi 655 – 1 121 Francesco Passaro 499 + 10 127 Matteo Gigante 476 + 10 128 Andrea Pellegrino 468 + 11 179 Francesco Maestrelli 315 188 Fabio Fognini 297 – 27 221 Federico Arnaboldi 251 – 1

I best ranking della settimana

Tra i best ranking della settimana si segnala innanzitutto Ben Shelton, che dopo aver fatto irruzione qualche settimana fa in top 10, è diventato ufficialmente n° 8 del mondo. Alle sue spalle, ovviamente, Flavio Cobolli (n° 18), mentre bisogna scendere fino alla 35^ piazza per Gabriel Diallo. Tra i nuovi talenti emergenti, invece, Joao Fonseca è balzato al n° 47.