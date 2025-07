WTA Palermo, Abbagnato e Pedone: “Eravamo tanto emozionate. Il pubblico ci dà tanta forza”

É stata una giornata infuocata quella della Day 1 al Palermo Ladies Open, e non solo per le altissime temperature nel capoluogo siculo. Il duo composto da Anastasia Abbagnato e Giorgia Pedone – entrambe palermitane – ha sconfitto in rimonta, nel derby azzurro, Tyra Grant e Silvia Ambrosio, dominatrici della prima parte di match. La coppia rosanero, riuscita nell’impresa sotto i gremiti spalti del Court 6 del Country Club, si è poi precipitata in conferenza stampa, dichiarando:

Giorgia Pedone: “Sicuramente eravamo tanto emozionate, negli spalti comunque c’erano tutti i nostri amici, i nostri familiari, quindi all’inizio sicuramente eravamo abbastanza tese, poi piano piano siamo entrate nel ritmo, devo dire, ce lo siamo andati a prendere noi quel set, è stato molto difficile, però poi abbiamo vinto sicuramente una gran partita, annullando tutti quei match point”.

Anastasia Abbagnato: “Noi sicuramente giocando insieme ci divertiamo sempre, è sempre un piacere giocare insieme, da tantissimi anni, da quando abbiamo otto anni giochiamo insieme il doppio, sicuramente ci siamo aiutate a vicenda, comunque di grinta ne abbiamo e l’abbiamo vinta”.

Nino Randazzo. Che sapore ha giocare a Palermo?

Giorgia Pedone: “Sicuramente dà un qualcosa in più rispetto a quando giochiamo fuori casa, sicuramente il pubblico da fuori ci dà tanta forza, c’è tantissimo tifo, quindi ci aiuta tanto”

Anastasia Abbagnato: “Sì, certo, è un onore e un piacere giocare in casa a Palermo, grazie per aver organizzato questo bellissimo torneo, e quest’anno purtroppo sto giocando solo nel doppio, spero l’anno prossimo di partecipare anche in singolare”.

Nino Randazzo. Con la tua classifica avresti potuto fare le qualificazioni.

Anastasia Abbagnato: “Sì, perché purtroppo stavo giocando una semifinale di doppio al WTA 125 di Roma, il serale, quindi iniziando le quali il sabato, venerdì sera non ho potuto firmare per il singolo.”

Nino Randazzo. Adesso affronterete la coppia testa di serie numero uno.

Anastasia Abbagnato: “Forse io le conosco, forse c’erano anche a Roma queste ragazze, mentre noi ovviamente saremmo uguali, come oggi, grintose“.

Giorgia Pedone: “Oggi veramente c’erano tutti i nostri amici, anche degli altri circoli, parenti, quindi comunque alla fine, che sia testa di serie numero uno o quella di oggi, alla fine noi ci divertiamo a livello massimo, quindi sicuramente saremo competitive“.