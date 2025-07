WTA Praga, Noskova vince all’esordio e raggiunge Cocciaretto

Linda Noskova resta la più quotata per la vittoria finale del WTA 250 Livesport Praga Open. La testa di serie n. 1, però, ha sofferto tantissimo al suo esordio. Vittoria in due tie break per lei su Anastasia Gasanova, qui grazie a una wild card. 7-6(5) 7-6(7) il punteggio finale del match durato 2ore e 12’. La russa è andata a servire per il set nel primo parziale per ben due volte e, nel tie break, è salita 5-4 con due servizi a disposizione. Perso 7-5 il primo set, Noskova ha cominciato male il secondo, 0-2, per poi salire 3-2 e servizio. Sei i break del secondo parziale con Noskova che ha chiuso nel tie-break al quarto match point. Sfiderà Elisabetta Cocciaretto, una delle due azzurre a caccia di un posto ai quarti (l’altra è Lucrezia Stefanini, impegnata contro la testa di serie n. 5 Bouzkova).

La testa di serie n. 4 del seeding, Xinyu Wang batte Harriet Dart con un doppio 6-3 in un’ora e 27’. Ora per lei la sfida con Lucie Havlíčková che da wild card ha battuto Alena Kovačková 7-5 6-1. La ceca è la più alta in tabellone, n. 838 del mondo.

Barbora Palicová vince 6-2 3-6 6-3 su Priscilla Hon. La ceca sfrutta la wild card ricevuta e impiega 2ore e 10’ per il passaggio del turno. Sfiderà la francese Jessika Ponchet. Entrambe leggermente sopra il 50% con la prima di servizio, hanno fatto fatica a tenere il proprio turno di battuta, soprattutto l’australiana con le nove palle break concesse. La francese ha vinto una sfida particolare da n. 162 del ranking ha eliminato la n. 163 Stojanovic. Vittoria in rimonta per Ponchet che aveva perso 6-4 il primo parziale, per poi ribaltare tutto 7-5 6-1. A proposito di francesi, Jeanjean passa il turno sfruttando il ritiro di Parrizas Diaz che aveva perso il primo set.

Doppio 6-3 per Salkova che elimina Samson in un’ora e 23’. Entrambe le ceche sono iscritte al tabellone principale del Livesport Praga grazie a una wild card ricevuta. Samson bene con la prima di servizio, 71% di prime messe in campo, ma soffrente con la seconda di servizio con cui ha avuto una resa del 27%. Altro derby ceco agli ottavi per Salkova contro la più quotata Siniakova. La n. 86 del mondo ha eliminato la testa di serie n. 7 Gabriela Ruse 7-5 6-2 in meno di due ore.

Troppa fallosa al servizio la rumena: 10 doppi falli, 42% di prime palle messe in campo, percentuale troppo bassa per sperare di difendere al meglio il suo servizio. Ha offerto 11 palle break consegnando il suo turno di battuta per ben cinque volte. Tereza Valentova lascia solo due game a Aoi Ito, 6-2 6-0 in meno di un’ora per la 106 del mondo.