WTA Washington: Mboko continua a stupire, convince anche Fernandez

In attesa di vedere impegnata in singolare anche Venus Williams, onorata di una wild card e già vincente al debutto in doppio con la connazionale Hailey Baptiste, il Mubadala Citi DC Open 2025 di Washington ha vissuto la sua prima giornata. Ancora non sono scese in campo le big, anche perché le prime 4 del seeding hanno ricevuto un bye, ma un paio di teste di serie hanno già fatto il proprio esordio convincendo sin da subito. Andiamo, dunque, a ripercorrere i risultati del day 1.

WTA Washington: molto bene il Canada nel day 1

Le prime due a scendere in campo, nella serata italiana di lunedì 21 luglio, sono state le canadesi. Il programma lo ha aperto la classe 2006 Victoria Mboko, una delle sorprese più belle di questa stagione sino a questo momento, che ha superato 6-2 6-4 Anastasia Potapova. La nordamericana, presente in tabellone grazie ad una wild card, ha dominato sostanzialmente il primo parziale, lasciando le briciole alla sua avversaria, mentre nel secondo set c’è stato un certo equilibrio fino al 4-2 a favore della russa, che a quel punto non ha più vinto un game. Bene anche Leylah Fernandez, brava a piazzare i break nei momenti decisivi contro Maya Joint, altra rivelazione del 2025, e a chiudere la pratica al primo match point a disposizione. Al prossimo turno se la vedranno rispettivamente con Jessica Pegula ed Elena Rybakina.

WTA Washington: Sakkari batte Boulter, Polonia sugli scudi

Il terzo incontro in programma ha visto Maria Sakkari, altra wild card di questo torneo, imporsi su Katie Boulter in 6-3 6-4 in una sfida tra due delle tenniste meno continue dell’intero circuito WTA. Entrambi i set hanno vissuto il medesimo copione, con la greca che ha tentato la fuga, salvo poi essere ripresa e, infine, riuscire a piazzare la zampata decisiva, regalandosi un secondo turno con Emma Navarro. Bene anche la Polonia nel day 1 del Mubadala Citi DC Open 2025. Meno patemi per Magdalena Frech, che ha superato 6-2 6-4 Yuliia Starodubtseva. Qualche difficoltà in più l’ha avuta, come prevedibile, Magda Linette, che comunque ha battuto 7-5 6-4 la padrona di casa Danielle Collins, sempre un osso duro.