WTA Washington, il tabellone: ritorno in campo per Venus Williams

Il conto alla rovescia per lo US Open 2025 è ufficialmente iniziato con la prima tappa dell’estate nordamericana del circuito WTA. Le protagoniste del circuito si sfideranno a Washington per il Mubadala Citi DC Open, torneo WTA 500.

L’attenzione di tutti è catalizzata dal grande ritorno in campo dell’ex numero 1 del mondo Venus Williams. A 45 anni, la maggiore delle sorelle Williams scenderà in campo grazie a un invito degli organizzatori, a ben 16 mesi di distanza dalla sua ultima apparizione. Lo scorso anno, a Miami, Venus si arrese con un doppio 6-3 contro la russa Diana Shnaider. A Washington, invece, la sua avversaria sarà la giovane connazionale Peyton Stearns. Attualmente senza ranking WTA, Venus affronterà la ventitreenne numero 34 delle classifiche mondiali. Venus in questi giorni si è allenata anche in compagnia della sorella Serena. La curiosità è palpabile: quale sarà il suo reale stato di forma dopo una così prolungata assenza dalle competizioni?

Il torneo prevede 28 giocatrici nel tabellone principale, con le prime quattro teste di serie che beneficeranno di un bye al primo turno. Tra le protagoniste mancherà la vincitrice della scorsa stagione Paula Badosa, ancora alle prese con problemi fisici che la costringeranno a saltare anche Montreal.

A guidare il tabellone c’è la numero 4 al mondo Jessica Pegula. Dopo il bye, Pegula attenderà la vincente tra la canadese Leylah Fernandez e l’australiana Maya Joint. L’altra testa di serie presente nel primo quarto di tabellone è la vincitrice dell’Australian Open 2020 Sofia Kenin.

Nel secondo quarto, dove è stata sorteggiata Venus Williams, le favorite sono Elena Rybakina (testa di serie numero 3), che affronterà una tra Potapova e Mboko, e la polacca Magda Linette (testa di serie numero 8) che troverà la vincente della sfida Williams-Stearns.

Nella parte bassa del tabellone, la statunitense Emma Navarro (numero 11 WTA e seconda testa di serie) è la figura di spicco. Navarro, futura compagna di doppio misto di Jannik Sinner al prossimo US Open, affronterà la vincente tra Sakkari e Boulter, in un quarto di tabellone che include anche la testa di serie numero 7 Marta Kostyuk, la britannica Emma Raducanu e la giapponese Naomi Osaka. Completano l’elenco delle teste di serie, posizionate nel terzo quarto di tabellone, Clara Tauson (numero 4 del seeding) e la polacca Magda Linette (numero 8).