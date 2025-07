Sinner e i numeri social: un milione di followers in più dopo la vittoria a Wimbledon

I numeri da record di Jannik Sinner sono stati analizzati sotto ogni aspetto possibile. Primati circoscritti al tennis azzurro spazzati via, ma anche traguardi storici raggiunti, pareggiando i miti eterni di questo sport. E poi gli sponsor. Contratti faraonici – e assai remunerativi – che tratteggiano il numero 1 del mondo come uno degli sportivi più in voga del momento.

Luigi Pirandello scriveva riferendosi alla tecnologia degli inizi del 1900: “Un mostro che doveva rimanere strumento, ma è diventato padrone“. Parafrasando quelle parole, nel 2025 i social network hanno assunto i tratti di quei mostri, fattisi padroni di chi si iscrive. Tuttavia, a volte è giusto dare conto anche dei numeri che si registrano online. E Jannik riesce a macinare record su record anche nel mondo virtuale.

In poco più di 30 giorni il campione altoatesino ha incrementato di quasi un milione i proprio follower su Instagram. Il contatore suggeriva 3.7 milioni appena prima dell’inizio di Wimbledon. Adesso sono 4.6 dopo il trionfo sui prati dell’All England Club. Jannik ha dichiarato più e più volte di non avere dentro di sé le caratteristiche del buon personaggio social. Schivo e riservato, il suo account ruota attorno al tennis. Eppure gli appassionati di tennis – e non solo loro evidentemente – non risparmiano il fatidico segui.

Parallelamente al ranking ATP – la stella polare – si potrebbe stilare una graduatoria dei tennisti più seguiti su Instagram, per puro divertissement. A guidare è Novak Djokovic con i suoi 16 milioni, espressione di una generazione, quella dei Big 3, che ha riscritto ogni singolo capitolo di storia del tennis – si pensi che Roger Federer e Rafa Nadal hanno rispettivamente 12.9 e 21.5 milioni di seguaci. Nella stessa posizione che occupa nella classifica mondiale, Carlos Alcaraz insegue con margine al secondo posto, con 7.5 milioni di followers. Completa il podio Jannik Sinner, appunto.

Nello sport italiano solo i calciatori sono più influenti di Sinner in rete. Nello specifico, tra tutti gli atleti ancora in attività i soli Mario Balotelli, Marco Verratti, Gigio Donnarumma, Stephan El Shaarawy e Federico Chiesa fanno registrare numeri più alti. Affermare che il calcio, almeno in Italia, è il calcio è una banalità senza tempo, visto l’incremento che il tennis ha avuto in termini di risultati, interesse e ascolti. Però, anche dai canali social, si può capire perché il pallone in qualche modo riesce sempre a conservare quell’aura di superiorità.

In ogni caso, pur senza avere la personalità votata allo show e all’intrattenimento fuori dal campo, come potevano essere campioni del passato alla Valentino Rossi, Jannik Sinner si è ritagliato il suo spazio, anche virtuale, con milioni di persone pronte a dimostrargli il proprio sostegno da lontano. E negli ultimi mesi il numero 1 del mondo sembra essersi calato nella parte al meglio, come testimoniano i vlog che ha iniziato a condividere sul suo canale Youtube, che conta 130 mila iscrizioni. Come si vede dall’ultimo video, che ripercorre le settimane londesi, Jannik cerca di raccontare il suo quotidiano per avvicinarsi ancor di più ai tifosi.