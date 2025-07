Italiani in campo giovedì 24 luglio: a Washington Italia-USA con Arnaldi-Fritz e Cobolli-Tiafoe. Darderi cerca la semifinale a Umago

Ancora tanta Italia sull’asse Umago-Washington in questo giovedì 24 luglio. Si parte alle 18 dalla terra rossa croata con Luciano Darderi, impegnato nei quarti di finale del torneo contro Dino Prizmic. Poi si vola in America, dove sul cemento americano di Washington si misureranno Arnaldi con Fritz e Cobolli con Tiafoe. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

UMAGO – Luciano Darderi sarà impegnato nei quarti di finale dell’Atp 250 di Umago contro il croato Dino Prizmic, n. 143 al mondo. Grazie alla sua 17esima vittoria sul rosso sulle 20 ottenute nel circuito maggiore nel 2025, Darderi ha allungato a 12 la serie di stagioni consecutive con un italiano nei quarti a Umago. Il campione la scorsa settimana a Bastad ha una serie aperta di sei vittorie consecutive.

WASHINGTON – Impegno in contemporanea a Washington, invece, per Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. I due azzurri scenderanno in campo intorno alla mezzanotte italiana, rispettivamente contro Frances Tiafoe e Taylor Fritz in una doppia sfida Italia-Stati Uniti. Cobolli sta vivendo la miglior estate della sua carriera: con il terzo turno al Roland Garros, i quarti ad Halle e soprattutto a Wimbledon (fermato da Djokovic in quattro set combattutissimi), i primi in uno Slam per lui. Il suo bilancio stagionale recita 22 vittorie a fronte di 16 sconfitte. ll match di Flavio sarà il quarto in programma sullo Stadium, non prima delle ore 24.00.

Matteo Arnaldi è reduce dalla vittoria contro Sonego per 7-5 7-5. Alterno il rendimento al servizio, soprattutto sulle prime. Servirà un netto miglioramento nel match contro Fritz, uno degli avversari più difficili da affrontare nonché papabile favorito per la vittoria finale. C’è un solo precedente con Fritz ed è confortante per Matteo che ha battuto il suo avversario nel 2024 ad Acapulco, sempre sul veloce, in tre set: 6-4 4-6 6-3. Arnaldi dovrà cercare di accumulare più punti possibile in vista del torneo di Toronto, dove dovrà scontare i 400 punti della stagione scorsa conquistati grazie all’accesso alla semifinale.

Sul cemento americano in campo anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori che nei quarti di finale affronteranno la coppia Erler/Galloway.

ITALIANI IN CAMPO GIOVEDI’ 24 LUGLIO: