Toronto, Cincinnati e ora anche US Open: Hubert Hurkacz non giocherà l’ultimo Slam dell’anno

Hubert Hurkacz non parteciperà allo US Open. Il polacco, attualmente numero 38 del ranking ATP, ha deciso di non prendere parte all’ultimo Slam della stagione. Nessuna comunicazione ufficiale sulle motivazioni, ma si tratta con ogni probabilità di una scelta legata a problemi fisici, considerando la sua stagione altalenante e priva di acuti.

L’uscita di scena dell’ex numero 6 del mondo consente l’ingresso nel main draw a Elmer Moller. Il danese, 22 anni e numero 107 del ranking maschile, entra direttamente nel tabellone principale di uno Slam per la prima volta in carriera. Una promozione inattesa ma preziosa per un giocatore ancora poco conosciuto a livello ATP, che potrà misurarsi con un contesto di massimo livello.

La rinuncia di Hurkacz ha delle ripercussioni anche per altri protagonisti del circuito. Già, perché il primo a rimanere escluso dal tabellone principale, almeno per il momento, è Alejandro Tabilo. Il cileno, numero 106 ATP, diventa ora il “next in” in caso di ulteriori forfait tra i giocatori ammessi direttamente.

L’uscita di scena del sunnominato tennista polacco, che a New York ha raggiunto al massimo il secondo turno, priva il torneo di un nome esperto, capace di rendersi pericoloso soprattutto sui campi rapidi. Una defezione che, senza stravolgere il disegno generale, potrebbe comunque alleggerire il percorso di qualche testa di serie nella parte alta del tabellone.