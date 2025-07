WTA Praga: la prima semifinale sarà Bouzkova-Valentova. Avanza anche Noskova

La giornata del Livesport Prague Open (WTA 250, cemento), dedicata interamente ai quarti di finale, si è aperta con la vittoria della prima delle cinque tenniste ceche impegnate nelle fasi decisive del torneo ‘di casa’: la giovanissima Tereza Valentova (18 anni, numero 106 del ranking WTA) ha dominato la lucky loser francese Jessika Pochet (28 anni, numero 162) con il punteggio di 6-2 6-0 in appena 1 ora e 6 minuti di gioco, qualificandosi così per la prima semifinale della sua carriera. Valentova, dopo aver perso i primi due game dell’incontro, ha completamente cambiato marcia, chiudendo – in crescendo – la pratica con un parziale di 12 game consecutivi e concedendo appena tre punti negli ultimi cinque giochi. Nella semifinale di venerdì se la vedrà con la connazionale Marie Bouzkova (27 anni, numero 47 della classifica mondiale), che ha eliminato in rimonta la statunitense Ann Li (25 anni, numero 67) per 3-6 6-3 6-3 in 2 ore e 16 minuti, trascinata dal tifo del pubblico di casa.

Bouzkova, reduce da un’ottima prestazione con Sabalenka nel secondo turno di Wimbledon, ha trovato il suo ritmo migliore dopo un primo set complicato, caratterizzato dagli errori gratuiti, ed è riuscita a sfoderare il proprio miglior tennis, disputando un terzo parziale praticamente perfetto, nel corso del quale non ha concesso nemmeno una palla break. Per lei si tratta della prima semifinale del 2025.

The No.1 seed gets it done 💪



Linda Noskova moves into the semifinals with her win against Siniakova!#LivesportPragueOpen pic.twitter.com/oA3NMG18vy — wta (@WTA) July 24, 2025

Non poteva mancare – in questo giovedì caratterizzato dalla presenza in campo di cinque delle otto migliori giocatrici della Repubblica Ceca – il più classico dei derby: Linda Noskova, nel terzo match della giornata, ha conquistato per il quarto anno consecutivo l’accesso alle semifinali del WTA di Praga (la prima arrivò nel 2022, quando non era neanche maggiorenne), sconfiggendo la connazionale Katerina Siniakova (29 anni, numero 86) con il punteggio di 6-2 4-6 6-3 dopo 2 ore e 8 minuti di lotta in un match caratterizzato dalla tensione e dai doppi falli (20, in totale, equamente suddivisi tra le due protagoniste, di cui addirittura 11 nel terzo e decisivo set). Noskova – numero 23 del mondo, testa di serie numero 1 del torneo e reduce da un ottimo Wimbledon, dove ha perso in volata negli ottavi con la futura finalista Anisimova – è riuscita a sopravvivere alla bagarre finale e agli errori gratuiti, difendendo finalmente l’ultimo turno di battuta con un pizzico di tranquillità, a 15, al termine di un set angosciante e qualitativamente piuttosto scadente. La 20enne di Vsetin, che nei tre anni precedenti non è mai riuscita ad alzare il trofeo (due sconfitte in semi e una in finale) proverà a fare un altro passo verso il titolo affrontando in semifinale la vincente del match tra Xinyu Wang e Sara Bejlek, interrotto dopo pochi minuti a causa della pioggia.