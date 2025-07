Brad Gilbert smentisce l’assenza di Cahill allo US Open: “È completamente falso”

Arriva una secca smentita della notizia riportata da La Repubblica della presunta decisione di Darren Cahill di non essere a New York in occasione dell’ultimo Slam stagionale. L’ex giocatore e coach Brad Gilbert ha categoricamete smentito la notizia attraverso il suo account X. “Per la cronaca, si tratta di una notizia completamente falsa” ha detto il tecnico statunitense che come Cahill lavora per la televisione ESPN, titolare dei diritti televisivi per gli USA dello US Open. Gilbert quindi dovrebbe essere a conoscenza se Cahill sarà a New York quantomeno nella veste di analista televisivo.

for the record this is completely fake news 🗞️ — Brad Gilbert (@bgtennisnation) July 25, 2025

Hanno quindi iniziato a sgretolarsi abbastanza rapidamente le congetture che avevano collegato l’assenza newyorkese di Cahill con il ritorno nel team di Sinner di Umberto Ferrara. Il preparatore atletico era stato allontanato lo scorso agosto dopo che la questione della positività ai controlli anti-doping era divenuta di dominio pubblico. Vedremo se ci saranno interventi dei diretti interessanti nei prossimi giorni.