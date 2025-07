Umberto Ferrara torna a sorpresa nel team di Jannik Sinner

Surprise surprise. È arrivata da poco una notizia certamente inattesa e per certi versi controcorrente rispetto a quanto ci aveva abituato finora Jannik Sinner, che dopo aver vinto Wimbledon senza preparatore atletico e fisioterapista ha deciso di tornare (almeno parzialmente) sui suoi passi e richiamare nel suo team Umberto Ferrara.

Ferrara (insieme all’allora fisioterapista Giacomo Naldi, che invece non verrà reintegrato nel team) era stato allontanato da Sinner lo scorso settembre in seguito al caso Clostebol. Il 55enne bolognese, nel team di Jannik da maggio 2022, aveva lavorato per un periodo con Matteo Berrettini e avrebbe dovuto iniziare a collaborare con Federico Cinà, ma è chiaro che la chiamata del numero 1 del mondo fa cambiare tutti i piani.

“Jannik Sinner ha ri-nominato Umberto Ferrara come suo preparatore atletico con effetto immediato – si legge in uno stringato comunicato alla stampa da parte del team del n. 1 del mondo -. La decisione è stata presa insieme al management di Jannik come parte della preparazione in corso per i prossimi tornei, inclusi Cincinnati e lo US Open. Umberto ha ricoperto un ruolo importante nella crescita di Jannik e il suo ritorno riflette un rinnovato focus sulla continuità e sulla performance ai massimi livelli“.

Secondo La Gazzetta dello Sport, inoltre, Sinner e Ferrara torneranno a lavorare insieme già da domani, quando il n. 1 ATP tornerà ad allenarsi a Montecarlo per preparare Cincinnati e lo US Open (Jannik difende il titolo in entrambi i tornei). Nonostante tutto quel che è successo, a livello professionale Ferrara è indiscutibilmente uno dei migliori preparatori atletici: era stato proprio lui infatti, tra i 2022 e il 2024, a trasformare Sinner a livello fisico rendendolo una macchina (perfettibile certo, ma già ampiamente migliorata) vincente anche a livello Slam.