Italiani in campo venerdì 25 luglio: Darderi a Umago sogna un’altra finale. A che ora e dove vederlo

Sarà Luciano Darderi l’unico azzurro impegnato a livello ATP nella giornata di venerdì 25 luglio: l’italo-argentino, reduce dal titolo di Bastad, si è qualificato per le semifinali anche nel torneo di Umago dopo aver superato in rimonta il talento di casa Dino Prizmic al termine di un match divertente. Darderi alle ore 18.30 affronterà l’argentino Camilo Ugo Carabelli (26 anni, numero 51 del ranking mondiale e nel pieno del miglior momento della carriera): tra i due non c’è nessun precedente a livello ATP ma si sono affrontati addirittura sette volte tra Challenger e ITF (la prima volta nel 2021) con Darderi che conduce per 4 a 3.

The No. 2 seed completes the comeback 1-6 6-2 6-4 against Prizmic for a spot in the semis!

Luciano, in caso di successo, rientrerà in top 40 (36) riavvicinandosi così al proprio best ranking di numero 32 mentre Ugo Carabelli, comunque vada la partita di oggi, è già sicuro di ritoccare la sua classifica migliore, arrivando almeno al numero 46: Camilo, classe 1999, dopo cinque sconfitte in sei incontri a cavallo tra Amburgo e Wimbledon, la scorsa settimana ha raggiunto la semifinale a Bastad, perdendola con de Jong, e nel primo match di Umago si è un po’ trascinato per il campo per poi riuscire a “risorgere” e a rimontare Francesco Passaro.

La sensazione è che il Darderi delle ultime due settimane entri in campo da favorito: Luciano nei quarti di finale con Prizmic è partito malissimo ma poi ha scatenato tutta la fiducia di un momento magico sia dal punto di vista mentale che dal punto di vista atletico. La semifinale con Ugo Carabelli verrà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW alle ore 18.30.

Chiudiamo con una piccola parentesi a livello Challenger: Federico Cinà (18 anni, numero 238 del ranking ATP) scenderà in campo alle ore 14 locali (le 13 in Italia) per i quarti di finale del Challenger di Tampere (Finlandia, terra battuta) con il qualificato ceco Hynek Barton (21 anni, numero 328 della classifica mondiale). Federico grazie a questo risultato ritoccherà, a prescindere, il proprio best ranking, arrivando almeno fino alle 221esima posizione. Il match verrà trasmesso in diretta streaming sul sito ufficiale dell’ATP, nella sezione dedicata a Challenger TV.