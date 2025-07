Rassegna stampa – note positive da Cobolli e Darderi. Sinner verso gli USA

Darderi e Cobolli, sono note liete (Antonio Sepe, Corriere dello Sport)

Luciano Darderi non si ferma, anzi suona la settima sinfonia sulla sua amata terra battuta. Neppure il beniamino di casa Dino Prizmic, sostenuto a gran voce dal pubblico croato, è riuscito a frenare la corsa dell`italo-argentino, che si è imposto in rimonta (1-6 6-2 6-3 in due ore e un quarto) e ha raggiunto la semifinale dell`ATP 250 di Umago. Salgono a 7 le vittorie di fila per Darderi, reduce dal titolo a Bastad e sempre più vicino al ritorno in top 40. Il suo prossimo avversario sarà l`argentino Camilo Ugo Carabelli, terza testa di serie: sarà il primo confronto in carriera tra i due. Luciano andrà a caccia della sua quarta finale sul circuito ATP. Da Bari a Washington nel segno della vittoria. Grande protagonista in Hopman Cup, dove ha portato a casa i tre singolari disputati e sfiorato il titolo con l`Italia, Flavio Cobolli è volato dall`altra parte dell`oceano e ha continuato a vincere. All`esordio nell`ATP 500 sul cemento americano, dove lo scorso anno si arrese solo in finale, ha conquistato un successo per nulla scontato ai danni del giapponese Nishioka: 6-2 7-6 in un`ora e 23 minuti con 10 ace scagliati. Prosegue dunque l`ottimo momento di forma dell`azzurro, che si gode gli ottavi di finale raggiunti ed è determinato a salire ulteriormente nel ranking: virtualmente è numero 17. […] È durata meno di due mesi la collaborazione tra Stefanos Tsitsipas e coach Goran Ivanisevic. A ufficializzare la rottura è stato il tennista con un post sui social: «È stata un`esperienza breve ma intensa. Sono grato per il tempo che Goran ha dedicato a me e gli auguro solo il meglio per il futuro». Nonostante queste belle parole, non si può dire che sia finita bene tra i due. Ai microfoni di SDNA, Tsitsipas ha infatti tuonato: «È difficile stare con dei dittatori che parlano male di te e che non senti vicini come una famiglia». […] A proposito di famiglia, Tsitsipas tornerà a lavorare con suo padre Apostolos.

Darderi olé a Umago (Roberto Bertellino, Tuttosport)

Non capita tutti i giorni di giocare accanto a Jannik Sinner e più si avvicina il momento, più aumentano le emozioni. È così per Emma Navarro, già top ten Wta. Il 19 e 20 agosto, con una formula innovativa, la tennista di lontane origini italiane farà coppia con il numero 1 del mondo nel doppio misto degli US Open. Sarà il tandem da battere il loro, in un draw che vedrà al via altre stelle “combinate” dagli organizzatori per dare un upgrade alla specialità, anche se la decisione non è piaciuta a molti giocatori e giocatrici del circuito. Intervistata durante il 500 Wta di Washington sul tema, Emma ha nuovamente raccontato lo stato d`animo se pensa al grande momento: «Non vedo l`ora di giocare – ha detto la 24enne statunitense prima del match d`esordio perso contro la greca Sakkari nel Wta americano, anticipando scherzosamente la possibile tattica -. Penso che cercherò di far tirare a lui tutti i colpi, mentre io starò lì a coprire tutto il campo. Sì, potremmo riuscirci in questo modo. Ma no, sono emozionata. Penso che sia un giocatore incredibile ovviamente, e penso che ci divertiremo insieme». […] Applausi a Luciano Darderi che ha continuato la striscia positiva sulla terra rossa, partita la scorsa settimana a Bastad dove ha vinto. Ieri l`azzurro ha raggiunto la semifinale nel 250 Atp di Umago (Croazia) superando in rimonta il non ancora ventenne talento di casa, Dino Prizmic. Dopo un primo set perso soprattutto per i colpi ispirati del rivale, Darderi si è ripreso, caricato anche dal contraddittorio con il pubblico e ha chiuso 1-6 6-2 6-3 in 2 ore e 11 minuti: «Complimenti a Dino – ha detto l`azzurro al termine – che potrà diventare un giocatore molto forte. Nel primo set ero un po` stanco e nervoso. Ho cercato di rimanere focalizzato e d sono riuscito. Con Carabelli in semifinale dovrò dare il massimo per arrivare all`ultimo step del torneo». Sono sette le partite vinte consecutivamente da Luciano, che nel ranking live è già 42 Atp. Prosegue la crescita di Federico Cinà, che questa settimana ha scelto di essere al via del classico Challenger categoria 75 di Tampere, in Finlandia. Il palermitano figlio d`arte, salito a inizio settimana di 5 posti nel ranking Atp, dove ha fatto registrare l`ennesimo best (238), è approdato nei quarti di finale. […] Ieri non c`è stata la votazione sul decreto sport che riguarda anche le Atp Finals: per problemi di presenze è slittata a martedì. Se non ci saranno fondi governativi la Federtennis potrebbe gestire da sola, senza Comitato, così come se il contributo fosse inferiore a 5 milioni (ora sono circa 19).

Jannik va veloce (Riccardo Crivelli, La Gazzetta dello Sport)

Il campo da tennis. Il posto nel mondo dove si sente più a casa, affetti familiari a parte. Dopo lo storico trionfo di Wimbledon e il meritato riposo per ritemprare corpo e mente, ieri Jannik Sinner è tornato ad allenarsi: una settimana intensa al Country Club di Montecarlo prima di partire per l`America e ritrovare l`adrenalina da competizione. Prima tappa a Cincinnati dal 7 agosto, il torneo che un anno fa vinse senza sorrisi, perché su di lui gravava l`attesa per la sentenza del caso Clostebol, resa pubblica infatti il giorno dopo il trionfo. Poi, dal 24 agosto, e col curioso prologo del doppio misto, sguardo fisso su New York e la difesa del titolo agli Us Open: se gli riuscisse la conferma, diventerebbe il settimo di sempre a disputare quattro finali Slam nello stesso anno e il settimo a vincerne almeno tre. I giorni nel Principato serviranno a rinsaldare di nuovo il feeling con la palla, a lavorare sui dettagli tecnici (al solito, priorità al servizio) e a inserire la benzina per la lunga corsa da qui a novembre, con Umberto Ferrara che da martedì è tornato a curarne i preziosi muscoli. Di certo, quella che porterà a Torino (e poi alla Davis) è la parte di stagione più favorevole al n. 1, che sul cemento, e il veloce in generale, sta semplicemente dominando la concorrenza: da Cincinnati 2024 il suo ruolino è di cinque trionfi (il 1000 dell`Ohio, appunto, poi Us Open, Shanghai, Atp Finals e Australian Open) e una sconfitta in finale, a Pechino contro Alcaraz. Cioè il grande rivale, protagonista con lui delle ultime due finali Slam al Roland Garros e a Wimbledon. E Carlitos è l`unico che possa coltivare l`ambizione di sottrarre a Jannik il n.1 di fine stagione: i successi in serie della seconda metà dello scorso anno, infatti, obbligano l`azzurro a difendere 6030 punti contro gli appena 1060 dello spagnolo. Per essere ancora in vetta a fine 2025, ripetendo l`impresa della stagione scorsa, la Volpe Rossa con il gioco degli scarti dovrà dunque conquistare 1540 punti in più dello spagnolo entro metà novembre. Impresa non semplice, soprattutto se Alcaraz migliorerà il suo rendimento nei tornei sul veloce da qui alle Finals, di solito un periodo che non lo ha mai favorito a parte la vittoria agli Us Open 2022. E tuttavia Sinner, sul cemento, parte da una situazione di vantaggio sul più temibile avversario, una superiorità confermata anche dai risultati sulla terra e sull`erba, anche se al momento Carlos è davanti nelle sfide dirette pure sulle superfici rapide (5-2). Certo, l`allievo di Ferrero resta un giocatore dall`esplosività unica e con una mano senza eguali, ma il suo 1.82, altezza ormai solo normale nel tennis di oggi, lo sfavorisce sul veloce, quando non può usare con la stessa efficacia il servizio in kick come sulla

terra e deve tirare botte piatte o in slice, abbassando le percentuali. E se rimane attorno al 50% di prime come a Wimbledon, rischia di essere travolto dalla ribattuta di Jannik, anche perché difende la seconda peggio del rivale italiano. E poi sul veloce Alcaraz non può giocare il dritto alto sulla spalla di Sinner, che invece funziona sulla terra perché il rimbalzo è più alto e lento Con il servizio, invece, l`azzurro riesce a mettere subito in difficoltà gli avversari, prende immediatamente il controllo dello scambio togliendo a chi gli sta di fronte il tempo di ragionare. […]

Sinner, ripresa verso gli USA senza Cahill (Massimo Calandri, La Repubblica)

Di nuovo sull`amato cemento, e con Umberto Ferrara. Dicono non potesse andare meglio di così. Ieri era felice. L`avventura di Jannik è ricominciata, tra la palestra e i campi più a est del Country Club di Montecarlo. Primo giorno d`allenamento in vista di 6 mesi d`appuntamenti che s`annunciano radiosi: sempre più numero uno, e ora sulla superficie preferita. Tra 2 settimane il Masters 1000 di Cincinnati, a fine agosto gli Us Open. Pechino, a settembre. Poi Shanghai, Parigi, le Atp finals di Torino e la Davis a Bologna. A gennaio Jannik torna a Melbourne. «Lo stop concordato con la Wada alla fine di gennaio è stato duro da digerire. Ma ci ha permesso di lavorare in modo da programmare una seconda metà della stagione in crescendo, sia fisicamente che mentalmente». L`allenatore Simone Vagnozzi, che a New York non sarà affiancato dal super-coach Darren Cahill (l`australiano si prende una breve pausa) ci scommette: sarà un Sinner ancora più forte e motivato, rispetto al trionfo di Wimbledon. L`azzurro ha rinunciato a Toronto per preparare meglio Cincinnati, dove si comincia a giocare il 7 agosto, e arrivare così al top della forma per lo Slam newyorkese. […] Diego Nargiso, grande campione e oggi tecnico stimato, conosce bene Ferrara, il preparatore atletico del ragazzo dai capelli rossi. «Sono rimasto molto stupito dal suo ritorno in squadra. E’ una scelta coraggiosa da parte di Jannik, conferma la sua determinazione: sa come lavora Umberto, evidentemente vuole continuare nel percorso». Dopo il pasticcio Clostebol, il rapporto

tra i due s`era ufficialmente interrotto. «Credo che allora sia

stato un atto più dovuto, che voluto. Forse qualcuno aveva commesso una leggerezza, ma conosco Umberto: è una persona

molto attenta e scrupolosa, un grande professionista. Jannik lo

ha voluto di nuovo con sé, andando giustamente oltre le

chiacchiere e le polemiche di qualche invidioso».

Tsitsipas lascia già Ivanisevic (Roberto Bertellino, Tuttosport)

Non c`è pace per l`ex n° 3 del mondo, Stefanos Tsitsipas, sceso al n° 29 Atp. Anche l`esperimento con Goran lvanisevic, già campione a Wimbledon e ingaggiato per la stagione sull`erba, non ha sortito l`effetto sperato e si è già concluso, come ha fatto sapere l`ellenico in un`intervista alla testata greca Sports DNA: «E’ difficile lavorare con un dittatore. Quando lavoro con le persone giuste, che scelgo personalmente e che mi fanno sentire a mio agio, allora c`è un`atmosfera positiva. Sentirsi a proprio agio non significa che smetto di allenarmi quando voglio o che decido io quanta attività fisica fare – ha spiegato -. Ma si tratta di costruire un team di persone che seguono una linea comune, condividono gli stessi obiettivi e allo stesso tempo mantengono un ambiente amichevole in tutto questo». Proprio alla famiglia e al team allargato, concetto più volte ripreso anche dagli attuali leader del tennis mondiale, Sinner e Alcaraz, ha fatto riferimento Stefanos. Sarà il padre Apostolos, suo mentore, a volte “scomodo”, a tornare a guidare lo staff come allenatore: «Abbiamo trovato una nuova linea di comunicazione e un modo per parlarci – ha detto Tsitsipas figlio -. Voglio bene a mio padre con tutto il cuore, e quello che ha fatto in questi anni é davvero straordinario. Mi è stato vicino nei momenti difficili, nei momenti di successo e nei bei momenti: la mia famiglia c`è sempre stata. Non voglio allontanai mi da loro. Se continuo con questo ritmo e la giusta mentalità credo che tornerò dove merito di essere». […]