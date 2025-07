WTA Washington: Fernandez sorprende Pegula, Frech spegne i sogni di Venus Williams

Nella notte italiana tra giovedì 24 e venerdì 25 luglio il tabellone del WTA 500 di Washington si è allineato definitivamente ai quarti di finale con i successi di Taylor Townsend, Leylah Fernandez e Magdalena Frech.

Townsend – nel terzo match in programma sul campo intitolato a John Harris – si è sbarazzata agevolmente della wild card Sofia Kenin (26 anni, numero 26 del ranking mondiale) con il punteggio di 6-3 6-0 in appena 57 minuti di gioco grazie addirittura a 17 ace in 8 turni di battuta: Townsend, dopo aver subito l’unico break del suo incontro nel terzo game del primo set, ha strappato il match con un parziale di 11 game a 1 vincendo così la quarta partita del suo torneo, iniziato, nel weekend, dalle qualificazioni.

La 29enne di Chicago – che grazie a questo risultato recupererà almeno 22 posizioni nella classifica mondiale, passando da 97 a 75 – nei quarti di finale del Mubadala Citi DC Open se la vedrà con un altro talento mancino, e ci riferiamo a quello di Leylah Fernandez: la canadese ha messo a segno l’impresa della giornata, eliminando in volata la testa di serie numero 1 Jessica Pegula con il punteggio di 6-3 1-6 7-5 in 2 ore e 20 minuti di gioco. La finalista dello US Open 2021 nel corso del terzo e decisivo set ha recuperato un break di svantaggio prima di piazzare l’allungo decisivo, in risposta, ad un passo dal tie break. Per Pegula si tratta della seconda sconfitta consecutiva all’esordio dopo quella di Wimbledon: nel corso delle prossime settimane dovrà cercare di difendere la splendida estate sul cemento americano del 2024, quando vinse in Canada per poi spingersi fino alla finale sia a Cincinnati che a New York (circa 3mila punti totali).

Il programma della lunga giornata della capitale, iniziato con il successo di Raducanu ai danni di Osaka, si è invece concluso con la sconfitta della 45enne Venus Williams che, dopo aver stupito con Stearns, si è arresa a Magdalena Frech (27 anni, numero 24 del mondo e testa di serie numero 5): la polacca ha vinto con il punteggio di 6-2 6-2 in un’ora e 14 minuti di gioco, festeggiando così il primo quarto di finale di una stagione – fino ad ora – piuttosto deludente. Williams ha pagato gli sforzi degli ultimi giorni e non è riuscita a replicare il livello atletico e tennistico che aveva espresso, tra singolare e doppio, nei primi match del suo torneo. Frech ha spezzato il match con un parziale di 20 punti a 1 a cavallo tra i due set, per poi controllare senza problemi il vantaggio: “Lei è una superstar, sono molto emozionata e allo stesso tempo soddisfatta per come ho gestito una situazione delicata” ha dichiarato Magdalena, che nei quarti di finale se la vedrà con la testa di serie numero 3 Rybakina. Wlliams, invece, tornerà in campo per Cincinnati e per lo US Open.