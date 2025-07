ATP Toronto, al via le qualificazioni da “dentro o fuori”: nessun italiano presente

Poche e semplici regole nelle gare di qualificazioni del torneo Masters 1000 di Toronto: chi vince strapperà il pass per il main draw mentre chi perde saluterà il Canada. Dunque ben 16 qualificati dai match odierni che accederanno al primo turno del torneo che ha visto parecchi forfait: da Sinner da Alcaraz, passando per Djokovic e Draper.

Come anticipato nel titolo, non ci sono italiani impegnati in questa fase mentre saranno diversi i derby nazionali come per esempio quelli statunitensi tra Emilio Nava-Mitchell Krueger e Colton Smith-Patrick Kypson oppure quello giapponese tra Shintaro Mochizuki-Yasutaka Uchiyama.

Le prime cinque teste di serie sono rappresentate da Adrian Mannarino che sfiderà la wild card Juan Carlos Aguilar, Chun-Hsin Tseng che se la vedrà con Ugo Blanchet, l’australiano Tristan Schoolkate contro Govind Nanda e infine James Duckworth e Vanetin Royer che affronteranno rispettivamente le wild card canadesi Justin Boulais e Alvin Tudorica.