ATP Toronto: Sinner e Djokovic danno forfait dopo i problemi accusati a Wimbledon. Out anche Draper

Defezioni importanti per il tabellone principale del National Bank Open di Toronto. Sebbene qualcosa si potesse intuire, non voleranno in Canada Jannik Sinner e Novak Djokovic, reduci entrambi da problemi fisici accusati durante Wimbledon.

A tenere fermo ai box il numero 1 del mondo è ancora qualche fastidio al gomito, dopo la caduta patita nel corso del match di ottavi di finale contro Grigor Dimitrov.

“Sono davvero deluso di dover saltare il National Bank Open di Toronto, soprattutto perché ho dei ricordi molto belli di quando ho giocato in Canada” ha dichiarato Sinner, che proprio in Canada aveva conquistato il suo primo torneo 1000 nel 2023. “Vincere quel titolo a Toronto due anni fa è stato l’inizio di un momento davvero speciale per me, ma dopo aver parlato con il mio team, devo recuperare” ha concluso Jannik. Niente di grave, dunque. Ma l’attenzione meticolosa per la programmazione ha spinto l’altoatesino a rinunciare a questo appuntamento. Sinner difendeva i quarti di finale dello scorso anno, sconfitto da Andrey Rublev in tre set.

Forfait anche per Novak Djokovic. Il serbo non ha ancora recuperato dal problema muscolare all’inguine accusato con tutta probabilità ai quarti di finale dei Championships contro Flavio Cobolli, infortunio che tuttavia non gli aveva precluso la possibilità di scendere in campo per la semifinale contro Sinner. L’ex numero 1 del mondo lo scorso anno aveva rinunciato al 1000 canadese per inseguire il sogno olimpico, l’ultimo tassello che mancava alla sua straordinaria carriera.

Non ci sarà neppure il numero 5 del mondo Jack Draper. Dopo un avvio di 2025 scoppiettante, che lo ha portato diretto in top 10, l’inglese nelle ultime settimane è apparso appannato e lontano dallo stato di forma messo in luce nei primi mesi della stagione. E adesso per Jack arriva un nuovo stop, a causa di un infortunio non specificato.

Non recupera Jordan Thompson, anche lui lontano dai campi da Wimbledon, dove è stato costretto al ritiro contro Taylor Fritz.

Con questi ritiri, trovano un posto nel main draw Roberto Carballes Baena, Sebastian Ofner, Roman Safiullin e Aleksandar Kovacevic, fresco finalista a Los Cabos.