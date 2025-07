WTA Montreal, il tabellone: buon sorteggio per Paolini. Gauff prima testa di serie

E’ stato sorteggiato il tabellone principale della 123esima edizione del Canadian Open: l’Omnium Banque National prèsentè par Roger, nella sua versione femminile, si disputerà a Montreal dal 27 di luglio al 7 di agosto.

Due settimane dopo la conclusione del torneo di Wimbledon torneranno in campo tutte (o quasi) le big del tennis mondiale, ad eccezione – per quanto riguarda la top 10 – della numero 1 Sabalenka, della numero 6 Zheng (infortunata) e della numero 10 Badosa. Jasmine Paolini, scivolata al numero 9 del ranking WTA dopo il disastro dei Championships (difendeva la finale del 2024, si è fermata al secondo turno), sarà la testa di serie numero 7.

Guida il seeding Coco Gauff, che, dopo il trionfo del Roland Garros e la prematura eliminazione di Londra, vuole tornare a essere protagonista sul cemento americano. Grande attesa anche per la campionessa di Wimbledon, Iga Swiatek, che aprirà il suo torneo con la vincente del match tra Putintseva e una qualificata. Jessica Pegula, testa di serie numero 3, proverà a vincere il torneo per il terzo anno consecutivo mentre Eugenie Bouchard saluterà definitivamente il tennis giocato. Andiamo a vedere nel dettaglio il sorteggio del tabellone principale del singolare femminile.

PARTE ALTA: buon sorteggio per Paolini, possibile quarto di finale con Gauff

La testa di serie numero 1, Coco Gauff, esordirà con la vincente del match tra Collins e una qualificata e nel suo spicchio di tabellone potrebbe (e dovrebbe) trovare la tds numero 29 Danilovic al terzo turno, la numero 14 Shnaider negli ottavi, Jasmine Paolini (7) nei quarti e una tra Andreeva (4), Navarro (8) e Rybakina (9) in semifinale.

Jasmine esordirà con la vincente del match tra due tenniste provenienti dalle qualificazioni, al terzo turno affronterà verosimilmente la testa di serie numero 26 Krueger e negli ottavi una tra Alexandrova (12) e Haddad Maia (18).

Segnaliamo un potenziale secondo turno tra Andreescu e Andreeva in uno spicchio di grandi nomi che comprende anche Krejcikova e Leylah Fernandez.

WTA 1000 Montreal Draw: pic.twitter.com/DNwZ6kol0k — Tennis Updates (@TennisUpdates25) July 26, 2025

PARTE BASSA: Pegula a caccia della tripletta, possibile incrocio Swiatek-Keys nei quarti, c’è anche Bronzetti

Swiatek, dopo un esordio piuttosto comodo, dovrebbe affrontare la tds numero 27 Pavlyuchenkova al terzo turno, e poi, agli ottavi, una tra Frech (21) e Tauson (16). Nei quarti, invece, una tra Keys e Muchova (ma occhio alla tds numero 17 Bencic) mentre in semifinale, teoricamente, per la campionessa di Wimbledon dovrebbe esserci Jessica Pegula, che ha vinto le ultime due edizioni dell’Open del Canada. Eugenie Bouchard esordirà con Arango, cercando di arrivare alla passerella finale con Bencic, Lucia Bronzetti se la vedrà con la numero 208 Mandlik e, in caso di vittoria, affronterà Tauson al secondo turno.

Amanda Anisimova, reduce dallo shock della finale di Wimbledon, giocherà la prima partita del suo Open del Canada con una tra Cirstea e Sun e se dovesse arrivare. fino agli ottavi di finale potrebbe affrontare la tds numero 10 Svitolina. Pegula, tds numero 3, esordirà con la vincente di Sakkari-Branstine, al terzo turno avrà verosimilmente la polacca Linette (tds numero 25) mentre negli ottavi, seguendo l’ordine della classifica, una tra Samsonova e Ostapenko. Nei quarti, invece, proprio Anisimova.

Naomi Osaka al primo turno se la vedrà con una qualificata: in caso di vittoria giocherà con Samsonova.