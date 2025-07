ATP Toronto: completate le qualificazioni, in campo Monfils e Fonseca. Forfait Djere

Nella giornata odierna si sono concluse le tre gare di qualificazione al Canadian Open rimaste in sospeso a causa della pioggia. Alexander Blockx ha completato il suo match contro Ajdukovic imponendosi con solidità in due set identici (6-4 6-4). Adesso, sulla sua strada, ci sarà l’azzurro Luciano Darderi, fresco vincitore in quel di Umago. Il tennista australiano Tristan Schoolkate, invece, ha dominato l’americano Nanda con un netto 6-3 6-0, lasciando poco margine a interpretazioni di sorta. Match molto più combattuto invece quello tra Taro Daniel e Dan Martin: il giapponese aveva vinto il primo set al tie-break 7-6(6), ma Martin è riuscito a rimanere in partita vincendo il secondo – anch’egli al tie-break – per 7-6(4), prima di completare la rimonta con un 7-5 nel set decisivo.

Con il quadro delle qualificazioni ormai definito, il programma serale del primo turno del Canadian Open prevede due incontri da seguire con attenzione: uno dei veterani del circuito ATP, Gael Monfils, se la vedrà con il cileno Barrios Vera, uno dei qualificati, mentre il giovane talento brasiliano Joao Fonseca affronterà proprio il sunnominato Schoolkate. Da segnalare anche il ritiro di Laslo Djere, che ha lasciato il posto in tabellone al lucky loser Tseng: il taiwanese debutterà contro il canadese Arseneault in una sfida dall’esito aperto. Sfida altrettanto interessante quella che vedrà di fronte il qualificato francese Pierre-Hugues Herbert con l’argentino Tomas Martin Etcheverry. Il britannico Fearnely se la vedrà con il qualificato argentino Juan Pablo Ficovich, mentre il belga Zizou Bergs affronterà lo statunitnese (qualificato) Emilio Nava. Insomma, con le qualificazioni concluse e il main draw al completo, il torneo entra finalmente nel vivo.