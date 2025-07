ATP Toronto, qualificazioni: bene Mannarino, Herbert e Duckworth. Eliminato Tseng

Il programma della giornata di sabato 26 luglio del National Bank Open presented by Rogers di Toronto è stato interamente dedicato all’unico turno (secco) delle qualificazioni: un programma che, però, non si è concluso per via della pioggia, che ha costretto gli organizzatori a rinviare tre match a domenica.

Si sono completati, in ogni caso, tredici incontri: la testa di serie numero 1, Adrian Mannarino (37 anni, numero 93 del ranking mondiale), ha rapidamente staccato il biglietto per il main draw, sconfiggendo la wild card di casa Juan Carlos Aguilar con il punteggio di 6-3 6-1. Tutto facile anche per il numero 4 del seeding James Duckworth, che ha sconfitto un’altra wild card – Justin Boulais – sempre con lo stesso punteggio mentre il numero 5 Royer ha battuto Alvin Nicholas Tudorica per 6-2 6-3.

🇫🇷Adrian Mannarino is into the main draw at @NBOtoronto.



He defeats 🇨🇦Juan Carlos Aguilar in straight sets 6-3, 6-1.



Amazing Mannarino’s level to make main draws of Masters 1000s at age 37. #NBO25 pic.twitter.com/Fxzk1APDeH — Lukas Weese (@Weesesports) July 26, 2025

E’ stato invece eliminato Chun-Hsin Tseng (23 anni, numero 101 del mondo e numero 2 del tabellone cadetto): il cinese di Taipei ha perso 6-4 7-5 con Ugo Blanchet (26 anni, numero 222 ATP). I pronostici della classifica sono stati rispettati nella maggior parte dei casi: Nava ha superato Krueger nel derby statunitense (6-4 7-6), Mochizuki ha sconfitto Uchiyama in quel giapponese (6-4 6-3), Boyer ha battuto Trotter (7-6 6-3) e Ficovich ha vinto con Jacquet (6-2 4-6 6-4).

Toronto ATP Masters 1000 Qualifying draw pic.twitter.com/V7Mpp1Z4Z9 — Tennis Draws (@DrawsTennis) July 25, 2025

Pierre-Hugues Herbert – che ne 2018, proprio a Toronto, si spinse fino ai sedicesimi di finale, partendo proprio dalle Quali – ha superato con l’australiano Li Tu con il punteggio di 6-3 3-6 6-3, Barrios Vera (tds numero 15) ha battuto Wong con un doppio 6-4 e Smith ha vinto con Kypson per 6-1 7-5. Chiudiamo con la vittoria sorprendente del redivivo Facundo Bagnis (numero 772, in tabellone grazie al ranking protetto), che ha superato a sorpresa il francese Atmane con il punteggio di 6-4 6-4: bene anche Watanuki con Svrcina, in volata (7-6 1-6 6-4).

I seguenti match – interrotti per via della pioggia – si concluderanno nella giornata di domenica: Blockx-Ajdukovic (si riprenderà dal 3 pari del primo set), Daniel-Martin (5 pari al terzo) e Schoolkate-Nanda (sospesa dopo pochi punti).

Il sorteggio dei qualificati, proprio per questo motivo, è stato rinviato, complicando i piani degli organizzatori: al momento Monfils, Pospisil, Fonseca, Mpetshi Perricard, Shang, Tien, Bergs, Munar, Etcheverry, Fearnley e Safiullin – che esordiranno domenica con i rispettivi match di primo turno del main draw – non conoscono ancora il nome del proprio avversario.