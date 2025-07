Pospisil prepara l’addio a Toronto: “Il doppio a Wimbledon e la Coppa Davis i miei picchi. Siamo nell’età dell’oro del tennis canadese”

Vasek Pospisil è pronto ad affrontare un nuovo capitolo della sua vita. La scorsa settimana ha annunciato l’addio al tennis, a 35 anni. Finirà davanti al suo pubblico, grazie a una wild card per l’ATP 1000 di Toronto, una carriera divisa tra il singolare e il doppio, arricchita dal titolo a Wimbledon con Jack Sock nel 2014 e la Coppa Davis nel 2022, la prima nella storia del Canada.

D: Vasek, bentornato a Toronto. Dopo il tuo annuncio della scorsa settimana, come ti senti prima dell’ultimo ballo qui in Canada?

VASEK POSPISIL: “Mi sento bene. Sono in pace con la decisione. Sono davvero entusiasta di scendere in campo un’ultima volta. Mi sento molto fortunato di poterlo fare davanti ai miei amici e alla mia famiglia. Quindi è davvero il luogo perfetto per concludere la carriera e, come ho detto, è sicuramente il momento giusto per me per dire addio”

D: Immagino che a questo punto non possiamo farti cambiare idea. Come ti senti ora che sei qui e che tutto questo sta davvero accadendo?

VASEK POSPISIL: “È stata una settimana interessante. Negli ultimi quattro o cinque giorni l’ho realizzato davvero. Ovviamente sapevo da qualche mese che avrei chiuso qui in questa settimana, ma è un mix di emozioni, senza dubbio. Sono sicuramente pronto a voltare pagina. Onestamente, non vedo l’ora di concludere la mia carriera, ma allo stesso tempo so che mi mancherà. È stato praticamente tutta la mia vita giocare a tennis e competere ad alto livello per 18 anni. Ma è arrivato il momento”

D: Mi viene in mente il giovane Vasek, con il viso da ragazzino, quando giocò il doppio qui con Milos Raonic contro Nadal e Djokovic. Mi chiedevo: com’è cambiato lo stato dell’arte del tennis canadese da quando sei arrivato da professionista a oggi, mentre ti avvicini al ritiro?

VASEK POSPISIL: “Il tennis in Canada è cambiato molto. Crescendo, hai sempre dei modelli da seguire. Daniel Nestor era il mio idolo canadese. Non avevamo davvero molti giocatori ai vertici nel singolare. Ovviamente, è cambiato parecchio negli ultimi 15 anni, il che è fantastico. Siamo una nazione storicamente da sport invernali e questo sta cambiando in un certo senso, o almeno penso che stiamo vivendo una sorta di età d’oro del tennis canadese. E non dobbiamo darla per scontata, perché le cose possono cambiare. Ma il tennis canadese, la Federazione, sta facendo un lavoro straordinario e ci sono molti giovani talenti già nel circuito e altri in arrivo, quindi credo che per i prossimi dieci anni lo sport sarà in ottime mani qui in Canada”

D: Che tipo di eredità speri di aver lasciato nello sport, sia dentro che fuori dal campo?

VASEK POSPISIL: “Eredità è una parola molto grande, però vorrei essere ricordato come una brava persona, qualcuno che è sempre stato onesto e ha difeso ciò in cui credeva, che ha sempre lottato con impegno e ha dato il massimo ogni volta che è sceso in campo, sia in allenamento che in partita. Penso che già questa sarebbe una bella eredità. Sento di essere sempre rimasto fedele a me stesso. Ho sempre il cuore in mano, chi mi sta intorno sa cosa penso e cosa non penso. Credo che sia meglio essere così, piuttosto che il contrario. Essere genuini, essere se stessi. Spero che sarò ricordato in questo modo”

D: Quali sono le cose che ti porti via dalla tua carriera nel tennis, e come vedi la tua vita nel futuro prossimo?

VASEK POSPISIL: “Il tennis ti insegna tantissimo. È uno sport incredibile. È incredibilmente difficile emergere in questo sport. Devi impegnarti fin da giovane e fare molti sacrifici. Penso che impari lezioni di vita — forse devi impararle un po’ prima rispetto ad altre professioni o magari ad altri sport, perché è una disciplina individuale. Sei una sorta di CEO di te stesso: impari dai tuoi errori, impari dai momenti difficili e devi farlo in fretta. Se ci riesci, puoi avere successo. Altrimenti resti indietro e non riesci ad avere successo. Questa è la vita. È qualcosa che si riflette in ogni ambito della vita. Che si tratti di affari, di politica, di aprire un negozio di alimentari o qualsiasi altra cosa. È la vita. Anche nei rapporti personali. Quindi mi sento molto fortunato e ho imparato lezioni anche dure. Penso di essere cresciuto molto come persona nel corso degli anni. Credo di essere ben preparato per qualunque cosa farò dopo il tennis. La prima cosa è avere passione per ciò che fai. Se non ce l’hai, allora il lavoro diventa solo fatica, può logorarti. Ma se sei appassionato, ti dà energia e penso che ti dia l’opportunità di eccellere in qualunque cosa tu scelga di fare. Mi assicurerò che qualunque cosa faccia dopo il tennis, sia qualcosa per cui ho passione, è la priorità assoluta. Mi sento fortunato ad avere la possibilità di scegliere, sarò molto selettivo su come impiegare il mio tempo da qui in avanti”

D: Non ti chiederò una classifica dei dieci momenti più importanti della tua carriera, ma potresti magari ridurla a tre momenti o traguardi che ti hanno davvero segnato e di cui sei orgoglioso?

VASEK POSPISIL: “Sicuramente il doppio a Wimbledon e la Coppa Davis. Questi sono i primi due, senza dubbio. Il terzo direi il mio torneo della svolta al Master 1000 di Montreal. È stata una settimana davvero pazzesca ed emozionante per me. È stato il mio momento di svolta, il mio primo vero grande risultato su un palcoscenico importante. Quando raggiungi qualcosa di incredibile per la prima volta, ti resta dentro un po’ più a lungo e ci sono molte più emozioni coinvolte in un momento del genere. Quella settimana la metto sicuramente tra i primi tre momenti della mia carriera”