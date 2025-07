Pospisil annuncia il ritiro: “È il momento giusto per farmi da parte”

“Il tennis ha rappresentato una parte enorme della mia vita, ma è diventato chiaro, sia mentalmente che fisicamente, che è il momento giusto per farmi da parte“. Inizia così il comunicato con cui Vasek Pospisil annuncia il ritiro dal professionismo. Come Eugenie Bouchard, il 35enne canadese giocherà il suo ultimo torneo davanti al pubblico di casa, nell’ATP 1000 di Toronto, per cui ha ottenuto una wild card.

“Mi sento incredibilmente grato per la carriera che ho avuto, soprattutto considerando che vengo da una piccola città dove questo sogno sembrava così lontano” confessa Pospisil. “Anche se sono sinceramente entusiasta per ciò che verrà, ci sarà sempre una parte di me a cui mancherà questo sport e tutto ciò che mi ha dato“.

Pospisil ha portato avanti con successo la doppia carriera in singolare e doppio, raggiungendo il best ranking rispettivamente alla posizione 25 e 4. Sei sono i titoli di specialità, tra cui spicca il trionfo a Wimbledon nel 2014 insieme a Jack Sock. Con la nazionale canadese è riuscito nell’impresa di regalare al suo Paese la prima storica Coppa Davis, sollevata insieme a Shapovalov, Auger Aliassime, Diallo e Galarneau nel 2022.

“Diciotto anni di tennis professionistico. Non vedo l’ora di giocare davanti a voi per l’ultima volta a Toronto” ha commentato Vasek in un post corredato da un video che ritrae i migliori momenti della sua carriera.