WTA Montreal, Keys e il ritiro di Bouchard: “Siamo cresciute insieme. Una grande tennista e una persona autentica, è sempre rimasta sé stessa”

Madison Keys (30 anni, numero 8 del ranking mondiale) nel corso della conferenza stampa di presentazione del suo Open del Canada – che nel 2025 si disputerà a Montreal – ha raccontato le sue sensazioni in vista della stagione nordamericana sul cemento: la campionessa dell’Australian Open, che nei primi mesi del 2025 aveva vinto 19 match in cinque tornei sul duro, ha dichiarato di essere molto fiduciosa in vista dei prossimi tornei. All’esordio del WTA 1000 canadese affronterà la vincente del derby tedesco tra Maria e Siegemund. Andiamo a leggere nel dettaglio le parole di Keys, che ha anche salutato la (quasi) coetanea Bouchard, che dopo Montreal abbandonerà definitivamente il circuito del tennis mondiale.

Domanda: “Che cosa rappresenta questo torneo per te?”

Keys: “Mi sento bene da queste parti, ho buone memorie, nove anni fa arrivai in finale, anche se in realtà nelle ultime edizioni dell’Open del Canada non sono più riuscita a esprimere il mio miglior tennis, spero di invertire la tendenza”

Domanda: “Questo sarà l’ultimo torneo di Eugenie Bouchard. Lei che cosa ha rappresentato per te e per il circuito?”

Keys: “Con Genie siamo cresciute insieme nei tornei juniores, la conosco da tantissimo tempo, ci siamo sfidate fin da quando eravamo entrambe molto piccole. Abbiamo condiviso insieme il passaggio al professionismo e le diverse fasi della nostra scalata al ranking mondiale. Ha raggiunto il numero 5 della classifica, una finale a Wimbledon e altre due semifinali slam, penso che la sua sia stata una grande carriera. Una persona autentica, è sempre rimasta sé stessa”

Domanda: “Nella prima parte del 2025, sul cemento, hai vinto tantissimi match: che cosa ti aspetti dai prossimi tornei?”

Keys: “Sono molto carica per questa stagione estiva sul cemento, è la mia parte preferita dell’anno. Dopo Wimbledon ho staccato la spina e mi sono allenata nel migliore dei modi, è stato un 2025 molto intenso e sono felice di avere finalmente trovato un po’ di tempo per potermi allenare. Mi sento bene e sono pronta al rientro in campo. Per la prima volta qui in Canada ci sarà un torneo lungo, con le 32 teste di serie e il giorno di riposo ma ormai siamo abituate a questo tipo di formato”