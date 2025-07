WTA Montreal, qualificazioni femminili: Guo travolge Buzarnescu, Chirico e Pera vincono in rimonta

Le qualificazioni femminili del Canadian Open si aprono con una giornata intensa e ricca di spunti, in cui non sono mancate sorprese, vittorie nette e match lottati fino all’ultimo punto. Il risultato più eclatante è senza dubbio il doppio 6-0 rifilato da Hanyu Guo a Mihaela Buzarnescu, un’autentica dimostrazione di forza da parte della cinese, che non ha concesso nemmeno un game in poco più di un’ora di gioco. Prestazione convincente anche per la ventitreenne canadese Ariana Arseneault, che entrata in tabellone solamente sabato mattina dopo la rinuncia di Townsend e Zhang (ancora impegnate in doppio a Washington) supera Destanee Aiava 6-3 7-6(5), confermando solidità mentale nei momenti chiave e un buon livello di forma.

Avanzano senza patemi anche Ruzic, che domina la russa Plekhanova 6-1 6-2, e Jeanjean, brava a imporsi con autorità sulla giovane Brace per 6-1 6-3. Tra le partite più combattute, da segnalare quella tra Bernarda Pera e Madison Brengle: la classe ’94, dopo aver ceduto il primo set 5-7, rimonta con determinazione e chiude 6-3 6-4, dimostrando maggiore freschezza e lucidità nei momenti decisivi. È arrivata una sconfitta, invece, per Aleksandra Krunic, che dopo un buon secondo set si arrende a Whitney Osuigwe con il punteggio di 4-6 6-3 1-6, subendo un netto passaggio a vuoto nel set finale.

Emozioni e giocate anche nel confronto tra Jacquemot e Zhao, con la francese che parte forte (6-0), subisce il ritorno dell’avversaria (3-6) ma riesce a ritrovare il ritmo e chiudere 6-4. Infine, successo in rimonta anche per Louisa Chirico, che perde il primo set al tie-break contro Gibson ma si riprende e chiude con carattere 6-2 6-4. Un mix di gioventù in ascesa e nomi più noti in cerca di rilancio caratterizza questo primo turno di qualificazioni, con diverse giocatrici pronte a dire la loro anche nel tabellone principale.