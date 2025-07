WTA Palermo: Jones neutralizza Koevermans e solleva il secondo trofeo ‘125’ della carriera

Non c’è stata alcuna sorpresa nell’atto decisivo del Palermo Ladies Open. I pronostici sono stati rispettati alla grande da Francesca Jones, testa di serie numero tre del tabellone, e conquistatrice del torneo. È stato un luglio da incorniciare per la tennista inglese, che dopo il trionfo a Contrexeville, ha aggiunto in bacheca anche il WTA 125 di Palermo, annientando in finale l’olandese Anouk Koevermans, sconfitta col netto punteggio di 6-3 6-2. La ventunenne, numero 201 del ranking, ha iniziato in modo più che propositivo la sua prima finale ‘125’, ma nelle uniche occasioni avute a disposizione per impensierire l’avversaria, ha tentennato, divorandosi una volée a campo spalancato che forse avrebbe cambiato l’inerzia del primo parziale.

Una Koevermans che ha provato a farsi forza grazie al sostegno del pubblico, ma è servito a poco a causa di una Jones che ha concesso praticamente le briciole. Il secondo parziale è stato un pro forma per la britannica, che da lunedì sarà per la prima volta numero 84 del ranking WTA.

Dopo la doppietta consecutiva di Qinwen Zheng – 2023 e 2024 -, il Palermo Ladies Open ha una nuova campionessa: Francesca Jones.