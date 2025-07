WTA Palermo: Koevermans Late Night! Eliminata Grabher. Sarà scontro con Jones per il titolo

Al Country Time Club di Palermo si designa finalmente l’atto decisivo. Conclusa la prima semifinale, che ha visto protagonista la numero tre del seeding, Francesca Jones – impostasi in due set su Prozorova -, il campo centrale del Palermo Ladies Open è stato teatro di un serratissimo duello, terminato abbondantemente dopo la mezzanotte. L’olandese Anouk Koevermans (classe 2004) ha superato in tre set la testa di serie numero 9, Julia Grabher, che nonostante i lampi di dritto – suo marchio di fabbrico – ha sofferto la consistenza di Kovermans, eccellente nella tenuta mentale, e capace di resistere a un fastidio fasico alla gamba che l’ha costretta anche ad una fasciatura. Con lo score di 6-4 3-6 6-4, Anouk Koevermans conquista la sua prima finale WTA ‘125’ in carriera. L’ostacolo finale si chiama Francesca Jones.