Osaka saluta Mouratoglou: “È stata una esperienza fantastica”

Tempo di cambiamenti per Naomi Osaka. L’estrosa nipponica, tornata ad esprimersi a buon livello dopo la maternità e il periodo di stop, pur senza trovare ancora un vero e proprio acuto, ha deciso di interrompere la collaborazione con il suo ultimo coach Patrick Mouratoglou, dopo appena dieci mesi in cui ha raccolto 16 vittorie in 26 partite e un titolo 125. La partnership era infatti iniziata alla fine della scorsa estata e nel corso di questo periodo Naomi aveva espresso parole positive sul rapporto con il francese.

A comunicare la decisione è stata la stessa giocatrice tramite una storia pubblicata sul proprio profilo ‘Instagram’: “Grazie Patrick. E’ stata un’esperienza fantastica poter imparare da te. Ti auguro solo il meglio. Sei una delle persone più fantastiche che abbia mai incontrato e sono sicuro che ci vedremo in giro”.

A stretto giro di posta è arrivata anche la risposta di Patrick Mouratoglou, sempre su ‘Instagram’, questa volta tramite un post: “Niente dura per sempre. Ciò che conta è quello che una collaborazione ha portato e ciò che dura dopo. Dopo 10 mesi di collaborazione, abbiamo deciso di separarci professionalmente. Sono grato per la fiducia, il viaggio e per ciò che abbiamo costruito insieme. Farò sempre il tifo per te e ti auguro solo il meglio”. Da capire, a questo punto, se l’ex n° 1 del mondo si affiderà ad un altro coach o proseguirà da sola.