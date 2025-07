WTA Montreal, il programma di lunedì 28 luglio: Bronzetti-Mandlik in prima serata

La seconda giornata del Omnium Banque Nationale di Montreal vedrà l’esordio di una delle due giocatrici italiane impegnate nel torneo del Quebec. Lucia Bronzetti è infatti programmata come terzo match a partire dalle 11 locali (quindi le 17 in Italia) sul Campo n. 5 contro la wild-card statunitense Elizabeth Mandlik, n. 208 del ranking mondiale e figlia della quattro volte campionessa Slam Hana Mandlikova.

Il match di Lucia Bronzetti potrà essere visto gratuitamente da chiunque si troverà nel parco antistante la sede del torneo di Montreal, in quando il Campo n. 5 è dotato di una tribuna costruita appena fuori dalla recinzione dell’impianto e a cui si può accedere senza alcun tipo di biglietto.

Il programma sul campo centrale vede alle 11 il match tra Kamila Rakhimova e la wild card canadese Kayla Cross, poi a seguire lo scontro tra Emma Raducanu e la rumena Elena-Gabriela Ruse, per poi finire con l’incontro tra la qualificata Ariana Arseneault e la ex n. 1 del mondo Naomi Osaka.

La sessione serale avrà inizio alle 19 locali (le 01 in Italia) e vedrà il primo turno di Eugenie Bouchard al suo ultimo torneo in carriera. La montrealese affronterà la colombiana Emiliana Arango in quello che potrebbe essere il suo match di commiato dal circuito WTA. In chiusura di programma la greca Maria Sakkari giocherà il suo match di primo turno contro la wild card canadese Carson Branstine.

Qui sotto il programma completo con orario locale (sei ore indietro rispetto all’Italia):