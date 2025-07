ATP Toronto: arriva anche il forfait di Ugo Humbert

Non c’è pace per il National Bank Open presented by Rogers di Toronto: Ugo Humbert, che avrebbe dovuto scendere in campo nella mattinata canadese di martedì 29 luglio, ha dato forfait all’ultimo, consentendo al lucky loser Terence Atmane (23 anni, numero 132 della classifica mondiale) di subentrare al suo posto nel tabellone principale nel Masters 1000 più sfortunato di questo 2025.

🚨 OFFICIEL ! Ugo Humbert déclare FORFAIT pour le Masters 1000 de Toronto. ❌🇫🇷



Atmane ha preso il posto del connazionale – che, teoricamente, avrebbe dovuto essere la testa di serie numero 17 del torneo – e quindi è subentrato direttamente al secondo turno: affronterà, nel primo match in programma sul campo Motorola Razr Grandstand, il qualificato americano Emilio Nava (23 anni, numero 114 del ranking ATP). Il vincitore al terzo turno se la vedrà o con Khachanov o con l’argentino Ficovich.