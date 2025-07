I best ranking degli italiani: Sinner domina, Cobolli irrompe nella top 10 all-time

Il movimento italiano nel mondo del tennis è, in questa fase storica, uno dei più brillanti insieme al mondo. Il Bel Paese ha un n° 1 al mondo, Jannik Sinner, che mantiene questo status di leader del ranking ATP da più di un anno a questa parte, nonostante i tre mesi di stop forzato per il caso Clostebol, ma alle sue spalle c’è un’intera truppa di connazionali che sgomitano per rivestire le posizioni di vertice. Lorenzo Musetti ha fatto semifinale a Wimbledon nel 2024 e meno di due mesi fa al Roland Garros, oltre alla finale di Montecarlo e il penultimo atto a Roma. Matteo Berrettini, al netto delle difficoltà che sta vivendo anche da un punto di vista mentale, è uno che quando entra in ritmo è in grado di vincere titoli a ripetizione.

Non solo, perché c’è anche Luciano Darderi, il volto semi-nuovo del tennis italiano in questi ultimi due anni, in grado di conquistare 4 titoli in altrettante finali disputate, con una percentuale degna dei migliori di questo sport. E, non ce ne siamo dimenticati assolutamente, Flavio Cobolli, entrato in una nuova dimensione con l’irruzione prepotente in top 20 e il grande exploit a Wimbledon 2025, quando ha strappato un set a Novak Djokovic. La sorpresa più grande è sicuramente il romano, che fino a qualche mese fa, come da lui stesso ammesso, sembrava non riuscire a trovare la sua strada. Oggi, invece, è diventato il 9° italiano con il miglior ranking nella storia. Ecco, dunque, la classifica dei migliori rappresentanti del Bel Paese.

I best ranking degli italiani