WTA Montreal: Andreescu non ce la fa, forfait contro Andreeva

Ancora una volta Bianca Andreescu è costretta ad abbandonare un torneo anzitempo a causa di un infortunio. Quella distorsione al piede sinistro arrivata sul match point dell’incontro di domenica sera contro Barbora Krejcikova ha provocato un piccolo strappo in uno dei legamenti della caviglia e quindi la canadese non ha potuto scendere in campo nel suo match contro Mirra Andreeva.

“Devo prendere tutte le precauzioni del caso – ha detto Andreescu dopo l’annuncio – c’è uno strappo nei legamenti della mia caviglia e non posso giocare. Ho dovuto aspettare la giornata di ieri per fare le diagnostiche e vedere quale fosse il problema. Oggi la caviglia va meglio, ma non abbastanza da poter giocare. Monitoreremo la situazione giorno per giorno, ma spero di poter essere in campo per Cincinnati”.

La cancellazione dell’incontro Andreescu-Andreeva ha fatto sì che il match d’esordio di Jasmine Paolini contro la giapponese Aoi Ito sia stato spostato sul Campo Centrale.