WTA Montreal, il programma di martedì 29 luglio: è il giorno dell’esordio di Jasmine Paolini

E’ stato pubblicato l’ordine di gioco dell’Omnium Banque Nationale prèsentè par Rogers di Montreal di martedì 29 luglio: sul Campo Centrale il programma si aprirà alle ore 11 locali (le ore 17 italiane) con il match tra la testa di serie numero 8 Emma Navarro e la wild card di casa Rebecca Marino. A seguire, invece, ci sarà la sfida tra la campionessa di Washington Fernandez e Joint e, poi, per concludere la sessione diurna, quella tra la testa di serie numero 4 Mirra Andreeva e Bianca Andreescu. Il programma serale, che comincerà alle ore 19 locali (l’una del mattino in Italia), vedrà prima protagoniste Gauff e Collins e, poi, in chiusura, Kenin e Mboko.

WTA 1000 Montreal Omnium Banque Nationale présenté par Rogers OOP (Order of Play), Tuesday, 29 July 2025 pic.twitter.com/ntED2QXwvn — Order Of Play Tennis (@ooptennis) July 28, 2025

Jasmine Paolini – testa di serie numero 7 del torneo – esordirà nel WTA 1000 canadese con la qualificata giapponese Aoi Ito: il match, in programma sul Campo “Rogers” al termine di Yastremska-Osorio e di Kostyuk-Vondrousova, comincerà non prima delle ore 20 italiane (ma verosimilmente inizierà intorno alle ore 21). Sarà una giornata molto intensa quella di Montreal, con addirittura 18 match in programma (15 incontri validi per il secondo turno e tre primi turni): segnaliamo, tra le varie partite, quella tra Rybakina e Baptiste (subito dopo Paolini-Ito) e quella tra Shnaider e Bouzkova (quarto match sul campo numero 5).