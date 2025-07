ATP Toronto, il programma di giovedì 31 luglio: Musetti apre con Michelsen, Zverev-Arnaldi nella notte italiana

Gli organizzatori del National Bank Open presented by Rogers di Toronto hanno già pubblicato l’ordine di gioco di giovedì 31 luglio, una giornata che sarà caratterizzata dagli otto match validi per il terzo turno della parte alta del tabellone.

Il programma del Campo Centrale si aprirà alle ore 12.30 locali (le 18.30 in Italia) con la sfida tra la teste di serie numero 3 Lorenzo Musetti e la numero 26 Alex Michelsen mentre subito dopo scenderanno in campo Casper Ruud e Nuno Borges. La sessione serale comincerà alle ore 19 locali (l’una del mattino in Italia) con il match tra Alexander Zverev e Matteo Arnaldi e si chiuderà con il match probabilmente più interessante della giornata, quello tra il campione in carica Alexei Popyrin e Daniil Medvedev.

Sul Motorola Razr Grandstand Court si comincerà invece alle ore 11 locali (le ore 17 italiane) con Khachanov-Nava e, a seguire, Cerundolo-Etcheverry. Dopo un match di doppio sarà infine il turno, non prima delle ore 17 locali (le 23 italiane) di Opelka-Tien e Rune-Muller.