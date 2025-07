ATP Toronto, Musetti mette la freccia su Alcaraz e Draper in una speciale classifica

Lorenzo Musetti sembra essersi messo momentaneamente alle spalle la doppia sconfitta contro Nikoloz Basilashvili a Wimbledon 2025 e Cameron Norrie al Mubadala Citi DC Open 2025 di Washington. Il carrarino, infatti, ha conquistato il successo all’esordio al National Bank Open 2025 presented by Rogers di Toronto contro James Duckworth. Sebbene si trattasse di un avversario assolutamente abbordabile, era comunque importante vincere per dimenticare le ultime due partite e riprendere la rotta verso le ATP Finals di Torino, che a questo punto della stagione diventano un obiettivo abbastanza palese. L’affermazione ai danni del classe 1992 ha inoltre una doppia valenza.

Per Lorenzo Musetti, infatti, rappresenta la 17^ vittoria in un Masters 1000 in questo 2025. Nella speciale classifica dedicata al maggior numero di successi in tornei di questo livello nell’anno corrente, il carrarino stacca di un’altra lunghezza Carlos Alcaraz e Jack Draper, al momento secondi a pari merito a quota 15. E i due appena citati saranno fermi ancora per qualche giorno. Nel complesso pesano senza dubbio la finale a Montecarlo e le due semifinali a Madrid e Roma, oltre alla costanza negli altri. Per il murciano pesa quella sconfitta al primo turno a Miami con David Goffin. Per il classe 2001 invece sono state decisive sia la caduta con Jakub Mensik negli Stati Uniti che quella con Alejandro Davidovich Fokina nel Principato di Monaco.