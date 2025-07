WTA Montreal, doppio: Errani/Paolini superano le sorelle Fernandez in due set

Prova convincente per il tandem composto da Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio del WTA 1000 di Montréal. Le due italiane si sono imposte in due set sulle beniamine di casa, Leylah Annie Fernandez e la sorella minore Bianca, con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e quindici minuti, guadagnandosi così l’accesso agli ottavi di finale.

Una prova solida, quella offerta dalle azzurre, che non hanno mai realmente rischiato di perdere il controllo del match. Dopo un avvio equilibrato, con un break per parte nei primi giochi del primo set, è emersa la maggiore esperienza e organizzazione tattica di Errani e Paolini, che hanno strappato il servizio alle avversarie nel settimo game e difeso con sicurezza il vantaggio fino alla fine del parziale.

Il secondo set è stato a senso unico: la coppia italiana ha preso subito il largo approfittando di qualche esitazione in risposta da parte di Bianca Fernandez, al debutto assoluto in un palcoscenico di questo livello. Va detto, però, che la giovane canadese – classe 2004 – ha mostrato buona tenuta mentale e colpi puliti, anche se inevitabilmente ha pagato la poca abitudine alla pressione di un torneo così importante.

PiĂą rodata, ma anche lei incerta in alcuni momenti, Leylah Fernandez non è riuscita a trascinare la sorella con la consueta intensitĂ , e si è trovata spesso in difficoltĂ di fronte alle variazioni di ritmo proposte da Sara Errani e alle accelerazioni improvvise di Paolini. La strategia delle italiane ha funzionato: buona copertura della rete, comunicazione efficace e un mix di regolaritĂ e aggressivitĂ nelle fasi decisive dell’incontro.

Oltre al valore simbolico di battere la suddetta coppia davanti a un pubblico oltremodo caloroso (e di parte), questa vittoria ha un peso importante anche per ciò che concerne altri “orizzonti”. GiĂ , perchĂ© Errani e Paolini sono ora a soli 44 punti dal primo posto nella Race di doppio per la qualificazione alle WTA Finals di Riyadh. Un traguardo che a inizio stagione sembrava quasi impensabile, ma che ora diventa una possibilitĂ concreta, soprattutto considerando l’assenza questa settimana della coppia Townsend/Siniakova.

Agli ottavi Errani e Paolini affronteranno la vincente del match tra Krejcikova/Ostapenko e la coppia Mihalikova/Nicholls. Nel caso di una sfida con le prime, si tratterebbe di un test di alto livello contro due giocatrici di grandissima qualitĂ , soprattutto nei fondamentali da fondo campo.

Ma se la versione vista oggi dovesse ripetersi anche nel prossimo turno, con questa compattezza e lucidità nelle fasi che contano, nulla è precluso. Errani e Paolini continuano a costruire il loro percorso nel doppio con solidità e una buona dose di ambizione. Volendo, Montréal potrebbe essere solo un’altra tappa verso traguardi ancora più importanti. Perché no?