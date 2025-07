WTA Montreal, Paolini: “Troppe chance non sfruttate, match da dimenticare in fretta”

Da Montreal, il nostro inviato

Pochi minuti dopo la fine del suo sfortunato match con la giapponese Aoi Ito, Jasmine Paolini ha risposto alle domande di Ubitennis.

Sicuramente non il risultato che speravi. Che valutazione puoi fare così a caldo di questa partita?

Certamente è stato un match di molti alti e bassi, sia a livello mentale sia di gioco. Non era una partita facile perché lei non dava tanto ritmo, però ho avuto tante chance e non sono riuscita a sfruttarle. È questo ciò che fa più male, non essere riuscita a concretizzare i momenti importanti e anche di non essere riuscita a partire subito forte nel terzo set. Ho fatto troppi errori, sicuramente un match non positivo.

Conoscevi il suo tipo di gioco, sapevi che il suo stile era piuttosto atipico?

Sì, sapevo che giocava così. Secondo me non l’avevo preparata male, sono andata 6-2, 4-1, poi ho fatto qualche errore di troppo, mi sono fermata con le gambe, cose che purtroppo non dovrebbero succedere e invece oggi sono successe. Ormai c’è poco da fare.

Tu sei una che riesce a dimenticare in fretta queste partite?

Spero di sì. Sarà importante mettersi un attimo lì con positività e dimenticare questo match e pensare che ogni torneo è una nuova opportunità . Speriamo di riuscire ad alzare un po’ il livello, soprattutto con la continuità che oggi è mancata.

Una domanda sulla gara di misto allo US Open. Oggi è uscita la lista delle prime 14 coppie ammesse al tabellone, e tu e Lorenzo [Musetti] non ci siete. È stata una vostra scelta?

No, siamo ancora iscritti, speriamo di ricevere una wild-card.