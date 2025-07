WTA Montreal: la regina di Wimbledon Swiatek parte bene. Super Osaka: salva tre match point e vince

C’era tanta attesa per Iga Swiatek, reduce dalla vittoria di Wimbledon e che parte col piede giusto anche sul cemento di Montreal con il successo contro Hanyu Guo. Naomi Osaka gela Liudmila Samsonova recuperando il primo set, salvando tre match point di fila e vincendo il match. Bene Madison Keys, cade Magda Linette.

[28] M. Kessler b. M. Joint 4-6 6-4 6-3

L’australiana McCartney Kessler rimonta il primo set a Maya Joint e accede al turno successivo. La statunitense aveva vendicato Leylah Fernandez a Washington otto giorni prima, ma anche stavolta la sua corsa finisce quasi subito. Eppure Joint era partita molto bene fissando il punteggio del primo set sul 6-4, salvo poi incassarlo a sua volta nella frazione dopo. Nel terzo set invece, dopo un break e controbreak tra il quinto e il sesto game, Kessler trova il colpo grosso ottenendo il servizio avversario giusto in tempo per servire per il mach, missione che porta a termine

[6] M. Keys b. L. Siegemund 6-2 6-1

Era stata una delle grandi sorprese di Wimbledon la sconfitta di Keys contro Siegemund, ma stavolta lo “scherzetto” della tedesca non va in scena per la seconda volta. Infatti la testa di serie numero sei del tabellone ha vita facile contro la tedesca, rifilandole un netto 6-2 6-1. Il primo set inizia con tre break consecutivi che fissano il punteggio sul 3-1 per Keys che da lì in poi mette a segno un (altro) parziale di 3-1 con cui chiudeva la frazione iniziale. Molto più tranquillo invece il secondo per Keys che con un break al secondo e uno al sesto chiude 6-1 e strappa il pass per il turno successivo.

A. Sevastova b. [25] M. Linette 6-3 4-6 6-4

Ci sono volute due ore e venti minuti per decretare la vincitrice di questo match molto equilibrato. Alla fine a trionfare è stata Anastasija Sevastova che ha battuto in tre set Magda Linette con il punteggio di 6-3 4-6 6-4. La lettone si porta sul 4-1 con un doppio break, salvo poi Linette dimezzare lo svantaggio al sesto break point del sesto game. Poco male per Anastasija che ruba il terzo servizio avversario per il 6-3. Il secondo set, dopo una serie di break e controbreak, trova la svolta al settimo gioco con Linette che sale in cattedra e riporta in parità l’incontro. Il terzo set è di nuovo di marca lettone con Sevastova che ottiene il break che vale il 6-4 definitivo.

N. Osaka b. [13] L. Samsonova 4-6 7-6(6) 6-3

Colpaccio di Naomi Osaka che fa fuori la testa di serie numero 13 Liudmila Samsonova in tre set. Pensare che il primo è stato a favore della russa che strappa immediatamente il break, salva un breakpoint e soprattutto mantiene tutti i propri turni di battuta mettendo a referto il 6-4 iniziale. Osaka rischia grosso in apertura del secondo set, salvando cinque breakpoint (tre di fila). Come se non bastasse per Samsonova, arriva anche il break a favore della nipponica che al decimo gioco si ritrova appesa ad un filo. Infatti Osaka torna 0-40, stavolta però sul 5-4, ma riesce a salvare la bellezza di tre match point per poi vincere al tiebreak. Sulle ali dell’entusiasmo, Osaka breakka subito Samsonova e si ripete poco più tardi per il 4-1. Piccola reazione di Liudmila che però cade nuovamente e regala il 6-3 a Osaka che vince un match pazzesco.

[2] I. Swiatek b. H. Guo 6-3 6-1

Alla prima partita da vincitrice di Wimbledon, Iga Swiatek supera 6-3 6-1 la cinese Hanyu Guo. Il doppio break in apertura non “traumatizza” sportivamente la 27enne che reagisce quantomeno strappando un break alla numero 3 al mondo, che però fa 6-3 in 40 minuti. Il secondo set è ancora più netto per la polacca che colleziona break, ben quattro, ed estromesse dal torneo canadese Guo, aspettando la vincente tra Anastasia Pavlyuchenkova e Eva Lys.

[22] J. Ostapenko b. R. Zarazua 6-2 4-6 6-2

In meno di due ore si sono giocati tra set tra Jelena Ostapenko e Renata Zarazua con la lettone che è riuscita trionfare con un doppio 6-2, intervallato dal 6-4 messicano. Nel primo set Jelena parte forte e strappa tre servizi in quattro turni di battuta per una Zarazua in grande difficoltà. Renata però si riscatta con un 6-4 importante che però non trova continuità nell’ultimo set, conquistato nuovamente da Ostapenko che con un secondo 6-2 butta già il muro messicano.