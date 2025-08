ATP Toronto: Popyrin elimina Medvedev. Vittorie per Rune e Tien

Certezze ma anche sorprese al National Bank Open Presented by Rogers. Giovedì 31 luglio ha regalato molte emozioni al pubblico canadese del 1000 di Toronto. Non solo la vittoria di Alex Michelsen su Lorenzo Musetti, il successo di Sascha Zverev su Matteo Arnaldi e le affermazioni di Casper Ruud, Karen Khachanov e Francisco Cerundolo. Anche altri tennisti sono scesi in campo. Ecco chi e con quali risultati.

[18] A. Popyrin b. [10] D. Medvedev 5-7 6-4 6-4

È bastato tornare in Canada per ritrovare la fiducia. Alexei Popyrin, detentore del titolo, ha rimontato il campione dell’edizione 2021 Daniil Medvedev, sconfitto in rimonta per 5-7 6-4 6-4 dopo due ore e mezza di gioco. Diventano 7 quindi le vittorie dell’australiano a livello 1000 contro campioni Masters, con l’ultima che era arrivata proprio contro ‘Meddy’ a Parigi Bercy nel 2024 (unica altra affermazione del n.26 ATP sul russo, vittorioso negli altri quattro testa a testa). Nel primo set il 14esimo tennista al mondo era riuscito a spuntarla dopo aver recuperato un break di svantaggio. Ma nelle due frazioni seguenti ha ceduto entrambe le volte il servizio in apertura e non è mai stato in grado di recuperare lo scarto nonostante le sei palle break a disposizione complessive tra secondo e terzo set.

Medvedev leaves his bag on court after loss, walks straight to locker room 😂🚶‍♂️#NBO25 pic.twitter.com/lrzT681cWi — Tennis Channel (@TennisChannel) August 1, 2025

Come si può vedere dal video, Medvedev non ha preso bene la sconfitta e ha abbandonato il rettangolo di gioco piuttosto sconsolato lasciando tutti i suoi averi nella propria postazione a bordo campo. È infatti la prima volta, in quattro presenze a Toronto, che Medvedev non si qualifica per gli ottavi. Al contrario, Popyrin ha centrato due successi filati su cemento per la prima volta in stagione e la quarta affermazione su un top 20 nel 2025. L’ottavo successo consecutivo in terra canadese, maturato con l’84% di conversione con la prima e ben 37 vincenti (il russo 20), lo catapulta agli ottavi, dove sfiderà Holger Rune.

[5] H. Rune b. [29] A. Muller 6-2 6-4

A proposito di Holger Rune, non ci ha messo troppo a catturare la vittoria il numero 9 al mondo e quinto favorito del seeding. Con un deciso 6-2 6-4, in poco più di un’ora di tennis, il campione del 500 di Barcellona ha disposto del francese Alexandre Muller, sconfitto anche nell’unico altro (datato) testa a testa.

Semplicemente una gara senza intoppi per il finalista di Indian Wells, che avrebbe dovuto sfidare Muller anche pochi giorni fa in quel di Washington. Ma un intoppo fisico alla schiena del danese aveva rimandato questo scontro. Il caso ha voluto che i due finissero l’uno contro l’altro questa settimana in quel di Toronto. Nessuna palla break offerta da parte del danese, autore di una prova quasi perfetta in battuta e ineccepibile in risposta, dati i tre break sempre conquistati alla prima chance utile. Il 40esimo giocatore ATP, invece, manca ancora l’appuntamento con un successo contro un top 10 su cemento (ora è 0-5), mentre Holger avanza indisturbato al turno dei migliori sedici.

L. Tien b. R. Opelka 7-6(3) 6-3

Learner Tien non smette di stupire. Dopo il successo su Denis Shapovalov, il teenager numero 61 ATP (55 virtuale) ha messo al tappeto anche il connazionale Reilly Opelka per la seconda volta in altrettanti incroci, questa volta con il punteggio di 7-6(3) 6-3, in circa un’ora e mezza di gioco. Il mancino nato a Irvine ha gestito la potenza del gigante del Michigan, che non è mai riuscito a strappargli la battuta nonostante le quattro palle break procurate. Un solo punto perso su trentuno con la prima per il 74esimo tennista al mondo, finalista qui nel 2021, che però nel secondo set si è fatto sorprendere quando ha dovuto utilizzare la seconda, la quale viaggiava comunque a 200 km/h di media. Come una formichina, Tien ha così sgraffignato un 15 dopo l’altro e, non dovendo rischiare come ha fatto invece il suo avversario, ha catturato il successo con l’80% di conversione con la prima.

A 19 anni e 237 giorni Learner è diventato quindi il più giovane tennista a stelle e strisce a qualificarsi per gli ottavi di questo torneo – lui che non aveva neanche mai raggiunto un terzo turno 1000 prima di questo evento – da Andy Roddick nel 2001 e in generale il più giovane statunitense in tornei di questa categoria da Frances Tiafoe a Cincinnati 2017. Sesta vittoria per lui contro i connazionali negli ultimi sette scontri. Ora, la possibilità di allungare la striscia con il settimo successo, perché dall’altra parte della rete, al turno dei migliori sedici, si frapporrà Alex Michelsen.