Novak Djokovic entra nel mondo del calcio: con altri sportivi investe nel Le Mans

Novak Djokovic non ha mai nascosto la sua passione per il calcio. Grande tifoso del Milan, a San Siro è ormai un habitué, quando gli appuntamenti tennistici gli consentono di poter supportare il Diavolo dal vivo.

Il ruolo di Nole all’interno del mondo del pallone sta per cambiare o forse sarebbe meglio dire sta per ampliarsi. Da semplice sostenitore si trasforma in investitore.

Il campione serbo, infatti, è uno dei nuovi soci finanziatori del Le Man, squadra di Ligue 2 che, dopo anni turbolenti segnati da un fallimento e la conseguente ripartenza da zero, vuole tornare protagonista nella massima serie francese, sotto la presidenza di Thierry Gomez.

In questa avventura ci sono altri nomi noti a tutti gli appassionati di sport. Felipe Massa, per otto stagioni al volante della Ferrari, e Kevin Magnussen, protagonista in Formula 1 fino allo scorso anno, investiranno nel club, insieme a Djokovic, attraverso il fondo brasiliano OutField. Per i due ex piloti il richiamo di Le Mans deve essere stato troppo forte per declinare l’invito, che sarebbe arrivato da un’altra personalitĂ divenuta celebre nel mondo del tennis: Georgios Frangulis, fondatore OakBerry e compagno Aryna Sabalenka.

“Djokovic, il tennista piĂą vincente della storia, la cui forza mentale e l’approccio unico porteranno valori aggiunti notevoli“. Così si legge nel comunicato apparso sul sito del Le Mans, che ha ufficializzato l’ingresso di Nole nella famiglia rosso-oro.