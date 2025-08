WTA Montreal: continua la corsa di Mboko. Yastremska sorprende Navarro

Dopo il successo di Coco Gauff e l’uscita di scena di Mirra Andreeva, nella notte italiana si sono disputati altri incontri di terzo turno del WTA 1000 di Montreal. E non è mancata qualche sorpresa. Si è partiti con l’uscita di scena di Aoi Ito, che nel turno precedente aveva estromesso Jasmine Paolini con un match gagliardo e uno stile di tennis tutto suo.

La giapponese si è dovuta inchinare alla regolarista Jessica Bouzas Maneiro impostasi in rimonta 4-6 7-5 6-3. I primi due parziali sono stati particolarmente combattuti ed equilibrati, con continui ribaltamenti di fronte, mentre nel terzo è emersa la maggiore esperienza della spagnola, in grande crescita negli ultimi tempi come dimostrato anche dagli ottavi raggiunti a Wimbledon. Per lei, nonostante i 7 doppi falli, è arrivata la chiusura dei conti al primo match point a disposizione. E il tabellone continua a esserle favorevole: agli ottavi, infatti, sfiderà la cinese Zhu (numero 493 del mondo).

WTA Montreal: Mboko non smette di stupire

Prosegue senza sosta la favola di Victoria Mboko. La canadese, a cui abbiamo già dedicato un approfondimento, ha approfittato di un tabellone sulla carta non impossibile. E dopo aver eliminato Birrell e Kenin, ha battuto anche Marie Bouzkova, recente vincitrice del torneo di Praga, con il punteggio di 1-6 6-3 6-0.

Primo parziale da dimenticare, in cui ha vinto solo un game, per altro grazie ad un break, e cavalli scatenati a partire dall’inizio del secondo, vinto dopo una serie di botta e risposta. Nel terzo, invece, è dominio totale per la classe 2006, che vince nonostante i 10 doppi falli. La giocatrice di casa, all’età di 18 anni e 336 giorni) è la più giovane canadese a raggiungere gli ottavi di finale dell’Open del Canada, a livello femminile, da Helen Kelesi nel 1988. In più è diventata la terza teenager, insieme a Mirra Andreeva e Maya Joint, ad aver raggiunto gli ottavi in tornei consecutivi in questa stagione. Adesso, però, il gioco si fa davvero difficile per lei: agli ottavi dovrà vedersela con Coco Gauff, in un match che si preannuncia molto interessante.

18, 336 – Victoria Mboko (18 years 336 days) is the youngest Canadian to reach the Women’s Singles round of 16 at the Canadian Open since Helen Kelesi (18 years 273 days) in Montreal in 1988. Timing.#OBN25 | @OBNmontreal @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/6VKIFSb8oW — OptaAce (@OptaAce) August 1, 2025

Nella nottata italiana ci sono stati successivamente due incontri che hanno dato esiti alterni per le tenniste di primo livello. Ha perso 7-5 6-4 Emma Navarro, che ha ceduto il passo a Dayana Yastremska. Nel primo set era stata proprio la statunitense a piazzare il break in apertura, salvo poi subire la pronta reazione della sua avversaria, che in extremis, sul 6-5, ha messo la freccia. Decisamente più ricco di colpi di scena il secondo parziale, che ha visto ancora una volta la n° 11 del mondo portarsi avanti, sul 4-1. Da lì una striscia vincente di 5 game di fila per l’ucraina, che le ha regalato il pass per gli ottavi.

Infine la vittoria di Elena Rybakina, che ha superato 6-0 7-6(5) Jaqueline Cristian. L’ex campionessa di Wimbledon ha rischiato non poco nel secondo set dopo essersi aggiudicata il primo in appena 25 minuti. Nel tie-break, infatti, si era trovata sotto 4-1 prima di infilare un parziale di 6 punti a 1. Agli ottavi sfiderà proprio Yastremska.