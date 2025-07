WTA Montreal, il programma di venerdì 1° agosto: Osaka e Pegula in serata. Di notte Anisimova-Raducanu

Prima giornata del mese di agosto e all’Omnium Banque Nationale presented by Rogers di Montreal si definiscono gli ottavi di finale del WTA 1000 in corso di svolgimento.

Sul campo centrale, a partire dalle 12.30 locali (le 18.30 in Italia), inizierà il programma Naomi Osaka contro la testa di serie n. 22 Jelena Ostapenko. A seguire, la campionessa uscente e testa di serie n. 3 Jessica Pegula prova a continuare la sua ricerca del “three-peat” contro la lettone Anastasija Sevastova.

In sessione serale, non prima delle 19.00 (le 01.00 in Italia), torna in campo la campionessa di Wimbledon Iga Swiatek per affrontare la tedesca Eva Lys. In conclusione di giornata il match tra Amanda Anisimova ed Emma Raducanu.

Qui il programma completo della giornata in orari locali (sei ore indietro rispetto all’Italia):