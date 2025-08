WTA Montreal: Sevastova sorprende Pegula. Osaka, Tauson e Keys proseguono la corsa

La giornata di WTA Montreal inizia con una sorpresa che riguarda Jessica Pegula. La numero 4 del ranking si imbatte in una sconfitta contro Anastasija Sevastova che prima del match non era affatto prevedibile. Il derby USA lo vince Madison Keys contro Caty McNally mentre Naomi Osaka e Clara Tauson battono rispettivamente Jelena Ostapenko e Yuliia Stardubtseva.

N. Osaka b. [22] J. Ostapenko 6-2 6-4

Vince ancora Naomi Osaka a Montreal con la giapponese che supera Jelena Ostapenko concedendo appena sei game alla lettone. Osaka, che ha salvato tre match point contro Samsonova nell’incontro precedente, è partita bene con un parziale iniziale di 3-0 prima di farsi controbrekkare al quinto game. La rimonta di Ostapenko però non avviene poiché la giapponese mette a referto un doppio break per il 6-2 finale. Montagne russe anche nel secondo set dove ci sono tre break consecutivi che sorridono a Osaka per 4-2. La numero 49 al mondo non riesce però a chiudere sul 5-3, vanificando un match point e facendosi breakkare. È solo questione di tempo per la nipponica poiché Ostapenko restituisce il servizio rubato e si arrende 6-4.

[16] C. Tauson b. Y. Starodubtseva 6-3 6-0

Ciclone danese in Canada con Clara Tauson che vince 6-3 6-0 contro l’ucraina Starodubtseva, abile nei turni precedenti ad estromettere Wang e Frech. La partita resta in equilibrio fino al 3-2, quando va in scena un break e controbreak. Da lì in poi Tauson domina in lungo e in largo, riportandosi avanti per 4-2 e concedendo appena un game a Starodubtseva in un set e mezzo. Dopo aver chiuso 6-3 il primo set, Clara ottiene tre break consecutivi per il bagel che chiude la porta alla 25enne.

A. Sevastova b. [3] J. Pegula 3-6 6-4 6-1

Colpaccio di Anastasija Sevastova che elimina la numero 4 al mondo Jessica Pegula. La statunitense aveva fatto voce grossa nel primo set, strappando il primo servizio e mettendo il parziale in discesa per poi vincere 6-3. Quando sembrava tutto finito per Sevastova, con tanto di break a sfavore in apertura di secondo set. Il punteggio segnava 6-3 2-0 quando la lettone ha capito che poteva dire la sua: tre break a uno per Sevastova che rimonta lo svantaggio e si porta 6-4, salvando quattro break point nel game finale del secondo. Al terzo set Pegula vive uno psicodramma, passando da andare ad un passo dal break (tre occasioni) a perdere tre servizi di fila che le costano un pesantissimo 6-1.

[6] M. Keys b. C. McNally 2-6 6-3 6-3

Nel derby statunitense vince la favorita: Madison Keys ha la meglio contro Caty McNally. Dopo un avvio shock con tre break di fila, McNally si trova sopra 2-1 e questo fa pendere completamente l’inerzia dalla sua parte con un set che termina 6-2 per la 23enne. Keys però non si abbatte e dopo essere andato ad un passo dal break per il 3-1, va avanti 4-2 convertendo la terza occasione e chiudendo 6-3 senza troppi patemi d’animo. Nel terzo set McNally perde la bussola abbastanza presto e al quinto game subisce il break che sa tanto di sconfitta prematura. Jessica alza i giri del motore e ha talmente tanta fretta di chiudere da breakkare al nono game.