ATP Toronto: Cobolli vs Shelton agli ottavi. Cosa dicono le quote

Flavio Cobolli sta attraversando un momento speciale della carriera. Questo 2025 ha regalato al tennista romano i primi due titoli ATP – il 250 di Bucarest e il 500 di Amburgo – i quarti di finale in uno Slam – a Wimbledon si è arreso solamente a Djokovic – e il best ranking alla posizione 17.

E anche sul cemento di Toronto sta dimostrando tutta la sua crescita, anche fronteggiando qualche fastidio al ginocchio, e con la vittoria su Fabian Marozsan è approdato agli ottavi di finale del 1000 canadese. Il prossimo avversario sulla sua strada è Ben Shelton, quarta forza del torneo. Per Flavio sarà necessario alzare l’asticella per fronteggiare al meglio lo statunitense, reduce da una vittoria contro Nakashima che gli dà fiducia.

E a tal proposito: cosa suggeriscono le agenzie di scommesse?

I bookmakers sono praticamente allineati nel considerare Shelton il favorito dell’incontro, nonostante i precedenti siano a favore dell’azzurro, avanti per 2-1, anche se l’ultimo confronto se lo è aggiudicato Ben ad Acapulco – a Ginevra e Washington le vittorie del romano nel 2024. A fare la differenza contribuiscono anche le attuali 10 posizioni che li separano nel ranking ATP.

Lottomatica e Sisal quotano il numero 7 del mondo a 1.36 contro i 3 del 17 ATP. Non si discosta di molto Goldbet, che propone lo statunitense a 1.35 e Cobolli a 3.05. Per Bwin l’azzurro ha qualche chance in più e lo dà a 2.90 contro 1.40 di Ben, al contrario di Bet365 che vede Flavio a rincorrere a 3.20.

Addentrandosi ancor di più nello specifico, i siti di scommesse prevedono la vittoria in due di Shelton, dato come favorito per aggiudicarsi il primo set all’unanimità- per Bet365 la sua quota per il parziale d’apertura è di 1.44 contro 2.75 di Cobolli, per Sisal 1.48 e 2.50.

L’appuntamento è per la giornata di domani quando Flavio si lancerà all’inseguimento dei quarti di finale, in un torneo dove, date le defezioni, le sorprese sono dietro l’angolo (qui l’analisi del direttore Scanagatta).