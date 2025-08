ATP Toronto, Shelton vince e raggiunge Cobolli. Fritz supera in due set Diallo

Sarà Ben Shelton l’avversario di Flavio Cobolli a Toronto. Al National Bank Open l’azzurro ha battuto Alexis Galarneau e Fabian Marozsan, ma ora l’asticella si alzerà con lo statunitense che ha vinto il suo derby con Brandon Nakashima. A proposito di USA, Taylor Fritz ha superato il padrone di casa Gabriel Diallo. Vediamo come sono andati i match.

[4] B. Shelton b. [25] B. Nakashima 6-7(10) 6-2 7-6(5)

Dura 2 ore e 38 minuti il derby americano tra Ben Shelton e Brandon Nakashima con il classe 2002 che ha la meglio in un match con due tiebreak su tre set. Il primo parziale vede una incontro molto equilibrato, senza né break né break point, procedendo spedito verso il tiebreak. Qui entrambi hanno due set point, ma a sfangarla è Nakashima per 10-8. Spalle al muro dopo il 7-6 iniziale, Shelton è costretto ad alzare i giri del motore e al secondo game arriva subito il break. Nakashima prova a rispondere subito dopo, ma senza contro-breakkare. Ben controllato tutto il set, trovando il 6-2 che proietta il match al terzo. Qui parte forte Nakashima con un break immediato che però viene prontamente pareggiato al quarto gioco. Sul 3-3 Shelton vanifica un chance di break ma soprattutto getta alle ortiche due match point in risposta quando Nakashima si è trovato 15-40 sul 5-4 per Ben. La sfida volge al tiebreak dove però, a differenza del primo, i tre minibreak a due di Shelton regalano tre match point e alla fine il numero 7 al mondo mette a referto il punto che vale l’accesso agli ottavi di Toronto, dove sfiderà Flavio Cobolli.

[2] T. Fritz b. [27] G. Diallo 6-4 6-2

Nessun problema per lo statunitense Taylor Fritz che elimina Gabriel Diallo dopo averlo già battuto quest’anno a Wimbledon al quinto set. Fritz ha subito spostato la partita dalla sua con un break iniziale a zero che ha semplificato le cose, andando vicino ad un “doppio break” al quinto gioco dove Diallo ha dovuto rimontare da 15-40. L’unico sussulto vero e proprio del canadese è stata all’ottavo game quando ha avuto una chance di berakkare, salvo non sfruttarla. Taylor chiude al secondo point per 6-4 e inizia come meglio non poteva il secondo parziale, breakkando sull’1-1 in suo favore ai vantaggi. Diallo non riesce più a reagire e crolla nuovamente sul 4-2, salvando un break point ma non riuscendo a fare nulla sul secondo. Taylor chiude 6-4 e si assicura il passaggio del turno in quel di Toronto, raggiungendo Lehecka agli ottavi di finale.