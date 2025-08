Italiani in campo sabato 2 agosto: Errani e Paolini sfidano Krejcikova/Ostapenko. A che ora e dove vederle

Tornano protagoniste sul cemento nordamericano Sara Errani e Jasmine Paolini, attese negli ottavi di finale del WTA 1000 di Montreal. Le due azzurre se la vedranno con una coppia d’alto profilo: Barbora Krejcikova e Jelena Ostapenko. Un test decisamente probante, contro due giocatrici di grande esperienza. Sulla rapida superficie canadese, Sara e Jasmine sanno di dover trovare risposte convincenti a un tipo di tennis che esalta le qualità delle loro avversarie. I tempi di gioco stretti e le traiettorie piatte possono mettere in difficoltà lo stile più costruito e lavorato di Errani, così come richiederanno a Paolini una tenuta mentale solida, specie dopo l’uscita precoce nel singolare.

Per Jasmine, infatti, il doppio rappresenta una possibilità concreta per ritrovare ritmo e fiducia. Il duo azzurro ha mostrato un’intesa sempre più rodata negli ultimi mesi, ma oggi servirà il miglior tennis possibile per reggere l’urto di Krejcikova e Ostapenko, capaci di cambiare ritmo e colpire con profondità da entrambi i lati. L’incontro in questione aprirà il programma sul Court Rogers, con inizio fissato alle 18:30 italiane (12:30 locali). La diretta sarà trasmessa su SuperTennis HD e sui canali Sky Sport Tennis, Uno e Max. Disponibile anche lo streaming su supertennis.tv, SuperTennix, Sky Go e NOW.

Italiani in campo sabato 2 agosto (orari italiani)

WTA Montreal, doppio, ottavi di finale: [1] S. Errani/J. Paolini – J. Ostapenko/B. Krejcikova, Court Rogers, ore 18.30 circa